Dochtertje Dwayne 'The Rock' Johnson in ziekenhuis

07 maart 2018

06u56

Bron: ANP 0 Celebrities Dwayne Johnson en zijn vrouw Lauren maakten dit weekend een angstige nacht mee. Hun tweejarige dochtertje Jasmine moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.

'The Rock' bedankte dinsdag in een video die hij op Instagram plaatste het ambulance- en ziekenhuispersoneel en degene die hem te woord stond bij alarmlijn 911. Hij noemde hen "zo zorgzaam en meelevend." Wat er precies met de peuter is gebeurd, vertelde de 'Jumanji'-acteur niet. Wel liet hij weten dat Jasmine "godzijdank" weer in orde is.

Dwayne eindigde de video met een boodschap aan andere ouders: "In noodgevallen als deze, zou ik aanraden om zo kalm en gefocust mogelijk te blijven, want onze kleintjes voelen onze energie aan, zeker in tijden van stress."

In december kondigden Dwayne en Lauren aan dat ze dit voorjaar een tweede dochter verwachten. De acteur heeft naast Jasmine ook een zestienjarige dochter uit een eerder huwelijk, Simone. "Big Daddy is compleet omgeven door prachtig oestrogeen. Allemaal meiden, één kerel. En een jongentjeshond. Ik zou niet anders willen", aldus de acteur bij de bekendmaking.

Things got a lil’ hairy this weekend. Thank you LAFD first responders & UCLA medical team. We’re grateful to you all and if you ever need anything, I got your back. Een foto die is geplaatst door null (@therock) op 06 mrt 2018 om 22:22 CET