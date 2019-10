Dochters van Lori Loughlin zijn van universiteit af KDL

22 oktober 2019

10u13

Bron: ANP 0 Celebrities Olivia en Isabella Giannulli staan niet meer ingeschreven op universiteit USC. Het opleidingsinstituut bevestigt dat aan de New York Post. De ouders van de twee, ‘Full House’-actrice Lori Loughlin en haar man Mossimo Giannulli, worden ervan beschuldigd fraude te hebben gepleegd om hun dochters op de prestigieuze universiteit te krijgen.

YouTube-ster Olivia, bekend van haar kanaal Olivia Jade, en haar oudere zus studeerden allebei aan USC in Los Angeles. In maart werden hun ouders en zo’n vijftig anderen opgepakt in een grote universiteitsfraudezaak. Ook actrice Felicity Huffman was één van de arrestanten, zij zit op dit moment een gevangenisstraf van twee weken uit voor de fraude die ze pleegde voor een van haar dochters. Huffman betaalde een tussenpersoon 15.000 dollar, zo’n 13.500 euro, om haar dochter meer tijd te geven bij een toelatingsexamen. Bij de fraude zouden indien nodig ook foute antwoorden worden gecorrigeerd, alhoewel niet bekend is of dat ook is gebeurd.

Loughlin en Giannulli hebben het volgens de aanklagers nog bonter gemaakt. Zij zouden in totaal een half miljoen hebben betaald aan een coach van USC om hun kinderen op papier in het roeiteam op te laten nemen. Daardoor mochten beide dochters ook aan de universiteit studeren. De twee bleken in werkelijkheid de roeisport helemaal niet te beoefenen en ook geen onderdeel te zijn van het team van USC.