Dochters Peter Van de Veire vervangen Julie Van den Steen op MNM MVO

06u56 0 vrt Peter en Julie presenteren samen de ochtendshow op MNM. Celebrities Ochtendshow-presentatrice Julie Van de Steen wordt enkele dagen vervangen door de dochter van haar collega, Peter Van de Veire. Julie verblijft enkele dagen in Amerika voor de uitreiking van de Emmy Awards.

Hebe (17) en Jitske Van de Veire (24) zijn helemaal klaar om de radiostudio in te duiken met hun vader. Ze bellen uiteraard ook een keer naar Kato (21), die momenteen in Estland op Erasmus is.

Maandag trekt journaalanker Goede Wachters mee de studio in. Ze brengt haar eigen muziek mee en demonstreert haar humor in een moppenrubriek. Woensdag zit Gert Verhulst naast Peter Van de Veire.