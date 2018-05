Dochters Goedele Liekens schamen zich voor haar kledingstijl: "Ze leggen soms zelfs kleren voor me klaar" MVO

12 mei 2018

16u13 5 Celebrities “Je hebt je dochters soms in gênante situaties gebracht, toch?” Die vraag van Evi Hanssen verraste seksuologe Goede Liekens. Evi liet daarom Goedele’s dochter Merel aan het woord, die vertelde dat haar mama soms één van de slechts geklede BV’s is...

“Ja, dat is ook zo”, lacht Goedele in 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe FM. “Van mij moet kleding vooral comfortabel zijn. Ik heb niet de behoefte om mijn status te bewijzen door kleding, dure merken en chique handtassen. Op die leeftijd, en nu nog, vonden de kinderen het belangrijker dan ik. Het gebeurt zelfs dat als we ergens naartoe gaan, de kinderen kleding klaarleggen. Zoals een soort Jani in huis: met een jasje, een broek en dan de schoenen daaronder. En dan word ik gestileerd door die twee huppeltjes.”