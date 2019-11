Dochters Demi Moore en Bruce Willis openhartig over moeilijke jeugd: “Toen ik vijftien was, stierf ik bijna aan alcoholvergiftiging” SDE

05 november 2019

16u14 0 Celebrities Maandag waren Demi Moore (56) en haar dochters Rumer (31) en Tallulah Willis (25) te gast in het programma ‘Red Table Talk’, dat voorgezeten wordt door Jada Pinkett Smith (48), diens moeder Adrienne (66) en dochter Willow (19). En dat leverde een intiem gesprek op, waarin vooral Rumer en Tallulah zich van hun meest openhartige kant lieten zien.

Eind september bracht Demi Moore haar biografie ‘Inside Out’ uit, waarin ze onder meer vertelde over haar worsteling met drank en drugs, haar miskraam en de relatie met de veel jongere Ashton Kutcher, die haar meermaals bedrogen zou hebben. In het programma ‘Red Table Talk’ zijn het vooral haar dochters Rumer en Tallulah die uit de biecht klappen. Ook zij hebben best onthutsende verhalen te vertellen. Zo vertelt de jongste dochter over haar drankverslaving. Toen ze veertien was, dronk ze voor de eerste keer alcohol, bekent ze. “We waren op familievakantie. Het was champagne en proefde erg zoet. Toen ik vijftien was, stierf ik bijna aan een alcoholvergiftiging.”

Op dat moment woonde de jongste Willis in het Beverly Hills Hotel, omdat vader Bruce - die net een kindje gekregen had met zijn tweede vrouw Emma Heming - het te druk vond met haar erbij. “Dat was echt een nieuw dieptepunt. Scout (de andere zus van het meisje, nvdr.) kwam binnen. Die ochtend had ik net een hoop codeïne en cocaïne genomen. Scout kon me niet wakker maken en bleef maar met me schudden. Toen ik eindelijk wakker werd, huilde ze. Ik zorgde ervoor dat ze zich nog verschrikkelijker voelde. Ik zei: ‘Het is prima, laat me gewoon terug slapen.’ Enkele uren later werd ik terug wakker en huilde ik hysterisch, want dat is het eerste luik van soberheid: die schamele vijf minuten nadat je wakker bent geworden en voordat je opnieuw gaat gebruiken. Het voelde aan alsof de dood aan mijn beenderen kleefde. Ik had geen respect voor mijn leven, het kon me niets schelen.” Haar zussen grepen echter in, en verplichtten Tallulah om opnieuw bij mama Demi te gaan wonen zodat ze behandeld kon worden.

Maar de tijd bij Demi was niet alleen rozengeur en maneschijn. De actrice was ondertussen een relatie begonnen met acteur Ashton Kutcher en het koppel wilde aan kinderen beginnen. Dat was erg moeilijk voor de drie Willis-dochters, vertelt Rumer. “Een groot deel van de tijd - in het bijzonder de periode met Ashton - was ik erg kwaad, want ik had het gevoel dat iets dat van mij was, weggenomen werd”, klinkt het. “Toen ze vertelden dat ze nog een baby wilden, lag daar zoveel focus op, dat ik dacht: ‘Oh oké, wij zijn niet goed genoeg.’” Vervolgens richt Rumer zich in het gesprek rechtstreeks tot haar moeder: “Een van de redenen waarom ik wegging uit ons huis, na jouw miskraam, was omdat ik dacht: ‘Waarom zijn ze zo wanhopig om nog een kindje te krijgen?’ Ik kon het idee niet uitstaan.” Dat veranderde echter toen ze foto’s zag van Demi’s zwangere buik. “Maar toen vond ik die foto’s en dacht ik: ‘Oh my god.’ Ik zag hoe groot haar buik was en besefte hoe ongevoelig ik was geweest. Maar ik ben nooit naar je toegegaan en heb nooit gezegd: ‘Het spijt me. Gaat het met je?’”

Ook jongste dochter Tallulah voelde zich verwaarloosd, geeft ze toe. “Ik moest jarenlang toekijken hoe je je gedroeg met Ashton, want iedereen had het huis al verlaten en ik was de enige die daar nog woonde. Ik voelde me erg vergeten en ontwikkelde een soort context waarin mama niet van me hield. Ik geloofde dat echt. Ik wéét wel dat ze van me houdt, honderd procent, maar op dat moment ben je gewoon te gekwetst.”

Ondertussen hebben de vrouwen hun geschillen wel bijgelegd. Zo uitten de dochters al luidkeels hun bewondering en steun voor hun moeder, toen de biografie uitkwam. “Ze toont iedereen dat je moeilijke dingen kan meemaken en nog steeds kunt floreren en je verantwoordelijkheid kun nemen en gewoon een sterke overlever kunt zijn”, liet Rumer bijvoorbeeld optekenen.