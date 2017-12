Dochters Bruce Willis gaan samen in bad voor naaktfoto MVO

De dochters van Bruce Willis gaan samen in bad. Rumer (29), Tallulah (23) en Scout (26), de drie dochters van Bruce Willis en Demi Moore, postten een naaktfoto van zichzelf op Instagram waarop ze samen in bad te zien zijn.

De drie meisjes zijn altijd close met elkaar geweest, ook na hun kindertijd. Rumer en Scout waren de voornaamste steunpilaren die Tallulah destijds had om van haar drugsverslaving af te geraken. "Ik ben zo trots op je," schreef Rumer daar toen over op Instagram. "Je inspireert me elke dag."

Hiermee maken ze alvast duidelijk dat ze nog steeds de beste vriendinnen zijn.

👼🏼👼🏼👼🏼 Een foto die is geplaatst door null (@buuski) op 17 dec 2017 om 01:27 CET

REUTERS Demi Moore, Rumer Willis, Tallula Willis en Bruce Willis