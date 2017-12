Dochter Woody Allen verbijsterd: "Waarom wordt vader gespaard binnen #metoo?" TDS

Dylan Farrow, de dochter van Mia Farrow en Allen Woody, heeft in een opiniestuk voor de Los Angeles Times fel uitgehaald naar haar vader. De actrice is verbijsterd over het feit dat er over Allen met geen woord wordt gerept binnen de #metoo-discussie. Ze beweert al jaren dat de filmmaker haar seksueel misbruikte toen ze zeven was.

"Toen ik zeven jaar was, nam Allen mij mee naar de zolder en randde hij mij aan. Dat vertelde ik toen aan de autoriteiten en dat doe ik twintig jaar later nog. Hoewel de rechter hem geen voogdij over mij wou geven, koos de aanklager ervoor om Allen niet te vervolgen. Zijn opmerkelijke redenering was dat dit mij zou schaden', begint ze haar relaas.

De dochter van de regisseur is tevreden dat de wereld zich “middenin een revolutie" bevindt. "Maar die revolutie is selectief. Waarom worden producenten als Harvey Weinstein geboycot, maar kan Allen een miljoenendeal sluiten met Amazon Studios? Er wordt heel bewust vaag over gedaan. Sterren blijven meespelen in zijn films en journalisten ontwijken het onderwerp.” Farrow schoot ook met scherp op actrices Kate Winslet en Blake Lively, omdat zij zich publiekelijk uitspraken tegen Weinstein, terwijl over Allen wordt gezwegen.

"Mensen als Allen blijven verder werken omdat ze machtig zijn én omdat wij er samen voor kiezen om feiten te negeren of ze in twijfel trekken. Het systeem werkte jarenlang in Weinsteins voordeel. Voor Woody Allen werkt het nu nog", besloot Farrow.