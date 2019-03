Dochter van Luke Perry reageert op internettrollen: “Ik ga niet op mijn kamer zitten huilen”

De ‘90210’-acteur Luke Perry overleed negen dagen geleden geheel onverwacht in het ziekenhuis. Sindsdien staan zijn kinderen in de spotlight. Iedereen wil weten hoe zij op het overlijden van hun vader reageren, en daar heeft zijn dochter nu genoeg van. Op Instagram doet ze haar beklag.

“Sinds het overlijden van mijn vader heb ik online een hele hoop aandacht gekregen. Het meeste daarvan is positief, maar natuurlijk zijn er altijd mensen die niet vriendelijk kunnen doen. Ik wil even zeggen dat ik niet om deze aandacht gevraagd heb. Het is niet mijn bedoeling om mensen te beledigen, maar ik ga mijn gedrag niet aan jullie aanpassen. Ik ben 18 jaar oud, dus ja, ik vloek en ik kleed me soms wat ondeugend, en het kan dat ik doelen steun die jou niet aanbelangen”, schrijft de tiener op Instagram.

Sophie vindt het ook niet kunnen dat sommige mensen haar zeggen dat ze op een verkeerde manier rouwt. Zo vinden ze dat de tiener zich niet kleedt zoals het hoort en te uitbundig reageert op sociale media. “Ik ga lachen en glimlachen, ik ga mijn leven leiden zoals voorheen”, kaatst ze terug. “Natuurlijk ben ik verdrietig, gekwetst en ween ik om het overlijden van mijn vader. Het is het ergste wat me ooit is overkomen. Maar ik ga niet dag in, dag uit in mijn kamer zitten huilen tot het internet beslist heeft dat ik weer buiten mag komen. Moest je mijn vader gekend hebben, dan zou je weten dat hij het niet anders zou willen. Aan iedereen die me lastigvalt omwille van mijn woordenschat, mijn kledingstijl of de manier waarop ik rouw: doe ons beiden een plezier en ontvolg mij. We verspillen enkel elkaars tijd.”