Dochter van Ewan McGregor zingt over zijn misstap en maakt daarmee erg duidelijk wat ze van haar vader vindt KDL

22 januari 2018

13u48 0 Celebrities Ewan McGregor heeft afgelopen weekend officieel de scheiding aangevraagd van zijn vrouw Eve nadat ze zes maanden geleden uit elkaar gingen. Dat Ewan een affaire begonnen was met zijn collega Mary Elizabeth Winstead, met wie hij nu nog steeds een relatie heeft, was de oorzaak van de breuk. Esther, de 15-jarige dochter van het koppel, denkt duidelijk het hare van de scheiding en zij geeft haar vader nu de wind van voren in een zelfgeschreven liedje dat ze op Instagram plaatste.

Esther, een van de vier dochter van Ewan en Eve, heeft weinig begrip voor haar vader. Dat maakt ze duidelijk in het liedje Made You a Man, dat ze deelde op Instagram. In het liedje zingt Esther over de 'shit die ze op internet vond' en dat ze moest huilen bij het zien van die foto's. Het meisje verwijst daarmee naar de foto's die opdoken waarop te zien is hoe haar vader Mary Elizabeth kust. Bovendien was het zien van de foto's voor Esther extra zwaar, want ze werden gepubliceerd op haar verjaardag. 'Gelukkige verjaardag, zeker?', klinkt het nog in het liedje.

Bij de aanvraag van de scheiding heeft Ewan ook de gedeelde voogdij aangevraagd voor de drie jongste van hun vier dochters. De oudste dochter is al 21 jaar oud. Zijn ex vraagt echter volledige voogdij van de drie jongste dochters, met bezoekrecht voor de acteur.

