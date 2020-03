Dochter Steven Spielberg dolgelukkig met pornocarrière: "Mijn ouders schamen zich helemaal niet voor mij” MVO

11 maart 2020

10u10

Bron: ANP 1 Celebrities Volgens Mikaela Spielberg, de 24-jarige adoptiedochter van Steven Spielberg en Kate Capshaw, hebben haar ouders altijd geweten dat ze haar carrière in een taboe-achtige sfeer zou zoeken. Mikaela kondigde onlangs aan om pornofilms te gaan maken, maar hoewel de media anders deden vermoeden maakten de Spielbergs geen bezwaar tegen haar nieuwe baan.

“Verschillende kranten schreven dat mijn ouders zich voor me schamen, maar dat is absoluut niet zo. Sterker nog, ze hadden zoiets als dit wel verwacht omdat ik altijd neurotisch ben geweest. Ze wisten dat als ik iets wílde doen, ik dat ook zóu doen. Ik heb hen ook geen toestemming gevraagd, omdat ze weten dat ik uiteindelijk altijd mijn eigen pad kies en volg,” aldus Mikaela.

“Ze zijn op een bepaalde manier zelfs opgelucht”, meent ze. “Omdat ze altijd al voorbereid waren op nieuws zoals dit. Ze zijn niet teleurgesteld in mij. En ik vind dat mensen ook geen medelijden moeten hebben met hen, zo erg is het allemaal niet. Niemand hier is een slachtoffer.”

De 24-jarige werd onlangs nog gearresteerd vanwege het plegen van huiselijk geweld. Spielberg zat daarna twaalf uur lang vast en kwam vervolgens op borgtocht vrij. Haar partner, Chuck Pankow (47), steunt haar ook volledig en meent dat er sprake is van een misverstand. “Ze heeft mij nooit pijn gedaan! Het was vreselijk om te zien hoe ze in de boeien geslagen werd... Ze moet zich verschrikkelijk gevoeld hebben.” Hierna nam ze de beslissing om te stoppen met het drinken van alcohol, wat ze tot nu toe al een week heeft volgehouden.

Chuck heeft er overigens geen problemen mee dat zijn vriendin in de pornoindustrie stapt. “Zo lang zij gelukkig is, ben ik ook blij. In het begin vond ik het wel een beetje raar dat ze dat wilde doen. Ik zei haar: heb je de wereld niet méér te bieden dan dat? Maar er was niets meer tegenin te brengen. Om eerlijk te zijn, sinds ze die stap heeft gezet heb ik haar nog nooit zo gelukkig gezien.”