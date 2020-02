Dochter Steven Spielberg bekent: "Ik ben een pornoster” Silke Denissen

19 februari 2020

21u58

Bron: US Sun 0 Celebrities Enkele dagen nadat Sawyer Spielberg (27), zoon van regisseur Steven Spielberg (73), zijn eerste hoofdrol in een film te pakken heeft, maakt ook zijn zusje Mikaela (23) bekend dat ze in video’s meespeelt - zij het van een iets andere soort. De Amerikaanse laat weten dat ze een pornoster is en haar eigen solofilmpjes maakt.

Mikaela Spielberg werd geïnterviewd door de Amerikaanse krant The US Sun en deed daar haar opmerkelijke bekentenis. “Ik was het moe om geen munt te kunnen slaan uit mijn lichaam", klonk het. “Ik was het ook beu dat me verteld werd dat ik mijn lichaam moet haten." En dus besloot de 23-jarige om solo-pornofilmpjes te gaan maken. Ze vertelde het nieuws via FaceTime aan haar adoptieouders, regisseur Steven Spielberg en actrice Kate Capshaw. “Het is niet de schuld van mijn ouders. Ze hadden het niet kunnen weten."

Volgens Mikaela is de porno geen teken dat ze aan lagerwal geraakt is. “Dit is niet een keuze voor ‘het einde van de weg’ of ‘ik ben aan lagerwal geraakt’. Dit is een positieve keuze, die me kracht geeft. Ik besefte dat het niet beschamend is om gefascineerd te zijn door die industrie en om iets te willen doen dat veilig en op vrijwillige basis is.” Ze zegt wel geen seks op de camera te zullen hebben, uit respect voor haar verloofde Chuck Pankow (47).

Steven en zijn vrouw hebben nog niet gereageerd op het nieuws. Eerder deze week raakte bekend dat haar broer, Sawyer, zijn eerste filmrol te pakken in de horrorfilm ‘Honeydew’.