Dochter Stan Lee vraagt schadevergoeding van 25 miljoen dollar aan ex-assistent

14 november 2019

15u53

Bron: Metro UK 1 Celebrities Joan Celia Lee (69), de dochter van de in 2018 overleden Marvel-striptekenaar Stan Lee, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Bradley Herman, de voormalige assistent van haar vader. Joan eist 25 miljoen dollar (zo'n 22, 7 miljoen euro) van Bradley omdat hij beweerde dat ze Stan fysiek mishandeld zou hebben.

Bradley Herman uitte zijn beschuldigingen in de podcast ‘Stan Lee’s World’. Hij beweerde dat Joan Celia Lee “Stans nek vastgreep en zijn hoofd tegen het houten gedeelte van een nabije stoel sloeg.” Joan ontkent de feiten en houdt vol dat ze haar vader nooit geslagen of gewurgd heeft, iets wat Stan zelf ook meermaals beaamd zou hebben. Volgens haar wil Bradley enkel wraak nemen op haar, omdat Stan hem ontsloeg. De assistent zou namelijk gestolen hebben van de hoogbejaarde tekenaar en diens handtekening nagebootst hebben om leningen te verkrijgen.

Bradley’s versie van de feiten is wel iets anders. Volgens de voormalige assistent zou het gevecht tussen Joan en Stan in 2014 hebben plaatsgevonden na een ruzie over een auto. Stan zou zijn dochter toen gezegd hebben: “Ik heb er genoeg van, jij ondankbare trut! Ik ga je ergens wegsteken in een klein appartementje en al je kredietkaarten wegnemen.” De rechtszaak zal hopelijk meer duidelijkheid scheppen over wie gelijk heeft.