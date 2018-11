Dochter Stan Lee onthult: “Hij bedacht nog een laatste nieuwe superheld, voor hij stierf” MVO

15 november 2018

16u09 2 Celebrities We hebben het laatste werk van de overleden Hulk-bedenker Stan Lee nog niet gezien, zo verklaarde zijn dochter, C.J., zopas. “Hij bedacht samen met mij nog een nieuwe superheld, voor zijn dood.”

Dirt Man

“Ik wilde altijd al samen met papa een personage ontwerpen”, vertelt C.J. in een interview. “Uiteindelijk luisterde hij naar me en hebben we Dirt Man gecreëerd. Het is nog niet voorbij!”

Verder gaf ze nog geen informatie prijs over de herkomst en mogelijke avonturen van het personage. Maar het zou dus best kunnen dat we binnenkort een Dirt Man-strip onder onze neus krijgen.

Geen co-ontwerper

Daarnaast sprak Lee nog uitgebreid over het nalatenschap van haar vader, die afgelopen week op 954-jarige leeftijd stierf. Daarbij benadrukt C.J. vooral dat Stan wel degelijk de enige geestelijke vader is van z’n personages. “Hij was géén co-ontwerper. Hij heeft Spider-Man of de Hulk niet in samenwerking met iemand anders ontworpen”, zegt ze. Daarmee verwijst C.J. vooral naar artiest Steve Ditko, waarvan ook wordt gezegd dat hij mee aan de basis ligt van Spider-Man. “Papa heeft alle personages volledig in zijn eentje gemaakt, en ik kan er niet tegen dat sommige mensen iets anders beweren...”