Dochter Robin Williams vindt waardevolle foto’s terug BDB

19 maart 2020

11u13

Bron: ANP 0 Celebrities Net zoals veel mensen is Zelda Williams gedurende de quarantaine haar huis beginnen opruimen. Tijdens die schoonmaakbeurt vond ze een paar oude kiekjes van haar overleden vader, acteur Robin Williams.

De 30-jarige Zelda deelde de gevonden foto’s, die gemaakt zijn in een fotohokje, op Twitter. “In tijden als deze vind je dit soort waardevolle schatten”, zegt de vrouw, die samen met haar vader allerlei gekke bekken trekt op de foto’s. Volgers bedanken haar voor het delen van de vrolijke plaatjes. “Dit soort dingen hebben we nodig in deze zware tijden. Je vader was een prachtmens, een geweldig acteur en iemand die iedereen liet lachen. Hij wordt nog dagelijks gemist.”

Robin Williams overleed in 2014 nadat hij zelfmoord had gepleegd. De acteur, die schitterde in films als ‘Mrs. Doubtfire’ en ‘Good Will Hunting’, werd 63 jaar.

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84 Zelda Williams(@ zeldawilliams) link