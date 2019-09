Dochter R. Kelly vertelt over haar jeugd bij in opspraak gekomen zanger: “Ik overwoog zelfmoord” SDE

04 september 2019

21u52

Bron: AP 0 Celebrities Buku Abi (21), de dochter van R. Kelly, heeft in een interview met Associated Press een boekje opengedaan over haar jeugd. De beschuldigingen over kindermisbruik die over haar vader de ronde deden, wogen zwaar op haar, vertelt ze.

Ze mag dan de dochter zijn van een van de beroemdste zangers ter wereld, toch had Buku Abi geen prettige jeugd. Al van toen ze klein was, lag haar vader, R. Kelly, onder vuur vanwege zijn omgang met jonge vrouwen. In 1994 was hij bijvoorbeeld getrouwd met de 15-jarige zangeres Aaliyah, en toen Abi een kind was, stond Kelly terecht voor kinderpornografie - waar hij in 2008 voor werd vrijgesproken. Die verhalen hoorde Abi echter pas toen ze als jonge tiener voor het eerst naar school ging. “Thuis is alles normaal", vertelt ze. “Je woont thuis met je ouders: je vader en moeder gaan niet alle slechte dingen vertellen die buiten de veiligheid van je huis de ronde doen, maar kinderen op school trekken zich dat niet per se aan. Toen ik ongeveer tien jaar was, ontdekte ik het pijnlijke verhaal. Ik denk dat dat het moeilijkste voor mij was, want tot op dat moment had ik een bepaald beeld in mijn hoofd van wie mijn vader was en wat mijn familie was.” De situatie op school werd zelfs zo moeilijk, dat Abi zelfs overwoog om zelfmoord te plegen.

Maar op school ontdekte Abi tijdens een schoolvoorstelling ook hoe graag ze zingt. “Ik had daar meer van nodig. Ik kon hier niet meer van weglopen. En sindsdien ben ik blijven zingen. Het heeft mijn leven gered.” Maar de achternaam ‘Kelly’ bleek zowel een vloek als een zegen te zijn in de muziekwereld. “Ik kom sowieso uitdagingen tegen", geeft ze toe. “Mensen willen met me werken om hem te pesten of mensen willen niet met mij werken omwille van wie hij is. Ik word berecht voor geen enkele reden, alleen gebaseerd op associaties. Maar ik blijf doorgaan. Kunst heeft mijn leven gered, dus niets kan me nog stoppen.” En dus veranderde Abi, die geboren werd als Joann Lee, haar naam en verbrak ze alle contact met haar vader.

De 52-jarige Kelly is ondertussen aangehouden en wordt verdacht van het bezit van kinderporno, het belemmeren van de rechtsgang en het aanzetten van een minderjarige tot het verrichten van seksuele handelingen.