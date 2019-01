Dochter R. Kelly houdt nog van haar vader ondanks beschuldigingen: “Hij is mijn bloed” KD

21 januari 2019

16u32

Ondanks alle aantijgingen aan het adres van R. Kelly houdt zijn dochter 21-jarige dochter Joann nog steeds van hem. Wel voelt ze zich verscheurd door alle berichten rondom haar vader. "Het is een heel moeilijke situatie om mee om te gaan en überhaupt te verwerken", zei Joann in 'Good Morning Britain'.

"Ik wil niets van de geruchten die over mijn vader de ronde gaan bevestigen of ontkennen. Ik ken hem, hij is mijn vader en ik ben gedeeltelijk bij hem opgegroeid. Het is heel pijnlijk om te zien dat al die mensen zeggen dat ze door iemand waar ik om geef zijn beschadigd”, klinkt het. Joann zegt dat ze haar vader inmiddels een tijdje niet meer heeft gesproken, maar dat ze nog altijd van hem houdt. "Aan het einde van de dag is hij nog steeds familie, hij is mijn bloed. Dus ja, ik houd nog van hem."

Misbruik

In dezelfde show kwam ook Joanns moeder Drea aan het woord. Ze bevestigde dat zij een moeizame relatie met R. Kelly had, waarin ze ook misbruikt werd. "Ik kan alleen maar spreken over mijn eigen waarheid en over wat ik heb meegemaakt. Hij maakte misbruik van me. Verbaal, emotioneel, fysiek en seksueel en tot op de dag vandaag financieel. Hij is gestopt met het betalen van alimentatie", zei ze.

Sinds er een documentaire verscheen waarin verschillende vrouwen R. Kelly betichten van seksueel misbruik, nemen steeds meer mensen afstand van hem. Vorige week werd bekend dat tegen de zanger een strafrechtelijk onderzoek loopt.