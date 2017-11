Dochter Phara de Aguirre trekt een jaar naar Australië MVO

19u09 0 PHOTONEWS Celebrities Eva Van Poeck, dochter van Terzake-anker Phara de Aguirre , was 8,5 jaar lang persverantwoordelijke bij Studio 100. Nu ruilt ze dat avontuur naar eigen zeggen in voor een leven tussen de koala's, in Australië.

"Ik kijk er erg naar uit," aldus Eva. "Ik heb nu een Holiday Passport, zoals dat heet, waarmee ik een jaar in het land mag blijven." Hoewel ze van plan is om volop rond te trekken, heeft ze al wel een job vastliggen. "Ik ga aan het werk voor de Australische tak van onze studio. Wat er verder voor me in het verschiet ligt ginder, weet ik nog niet. Ik ga alvast wat rondreizen en alles gewoon op me af laten komen, dat is het plan!"

Eva blikt wel met een warm gevoel terug op haar tijd bij Studio 100 hier in Vlaanderen. "Ik had fijne collega's en er heerste veel teamspirit. Maar nu wil ik vooral nieuwe horizonten verkennen."