Dochter Mick Jagger over haar wel héél beschermende vader: “Onlangs deelde hij nog klappen uit!” Redactie

07 februari 2020

15u00

Bron: TV FAMILIE 0 Celebrities Een jagger, die term wordt gebruikt om actieve senioren te benoemen. Al zeg je dat best niet te luid, of Ben Crabbé krijgt weer een crisis in ‘Blokken’, zoals laatst. In ieder geval bewijst de originele jagger, Mick Jagger (76) van The Rolling Stones, dat hij zélf een erg actieve oudere is. Dat vertelt zijn dochter, fotomodel Georgia May Jagger (28): “Papa verdedigt nog altijd mijn eer. Onlangs deelde hij zelfs nog klappen uit!”

“Het zat zo”, zegt Georgia May. “Er werd bij mij thuis aangebeld. Ik ging opendoen en daar stond een stoere kerel die me vaag bekend voorkwam. Hij stelde zich voor als Jake. Da’s niet zijn echte naam, hoor. Die vertel ik liever niet omdat dit verhaal nogal gênant is voor hem. Maar goed, Jake bleek een roadie te zijn die met de instrumenten en geluidsinstallatie sleurt tijdens de optredens van The Rolling Stones. Toen ik vroeg wat hij bij mij thuis kwam doen, stamelde hij: ‘Ik kom mijn excuses aanbieden.’”

Georgia May Jagger begreep er niets van. “Maar toen ik hem vroeg waarom hij dat deed, zei hij dat ik dat aan mijn pa moest vragen. De man liet me wel beloven dat ik mijn vader zou zeggen dat hij langs was geweest om sorry te zeggen.” Georgia May belde daarop meteen met Mick Jagger. En toen hoorde ze dus het verhaal.

Machopraat

“Blijkbaar is Jake een kerel die graag machopraat verkoopt”, zegt ze. “En tijdens zo’n tournee, met al die mannen onder elkaar, wordt er behoorlijk wat van die onzin verkocht. En Jake liet zich betrappen door mijn pa toen hij enkele naaktfoto’s van mij aan zijn collega’s aan het tonen was. Hij verkocht er nogal schunnige praat bij en deed suggestieve bewegingen, je kent dat wel. In elk geval, mijn vader werd gek toen hij dat hoorde en zag! En ja, hij heeft Jake toen op zijn gezicht geslagen. Die kerel is makkelijk veertig jaar jonger dan mijn pa én een spierbundel. Maar tegen een woeste Mick Jagger valt weinig te beginnen. Ook al is hij dan dik in de zeventig.”

Bang hem te verliezen

Mick verplichtte de man in kwestie om zijn dochter persoonlijk zijn excuses aan te bieden. Zo niet zou hij zijn job verliezen. “En dus vloog Jake van San Francisco naar Londen om sorry tegen mij te zeggen”, aldus Georgia May. “Tja, een baantje bij The Rolling Stones raak je niet graag kwijt, natuurlijk.” Mick Jagger is zelf blij én opgelucht dat de man naar hem heeft geluisterd. “Jake is een supergoeie roadie”, zegt Georgia May. “Mijn pa was dus wat bang om hem te verliezen. De eer van zijn dochter is hem heilig, maar goed personeel is uiteraard ook niet onbelangrijk!”