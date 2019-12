Dochter Martin Scorsese verrast hem met Marvel-inpakpapier SDE

26 december 2019

18u24 0 Celebrities Dat regisseur Martin Scorsese (77) geen al te grote fan is van Marvel-films, dat maakte hij al verschillende keren duidelijk. Reden genoeg voor zijn dochter Francesca (20) om een wel erg origineel inpakpapiertje te kiezen voor de kerstcadeaus.

De 20-jarige Francesca Scorsese ziet er duidelijk geen graten in om haar beroemde vader een beetje te plagen. Op Instagram deelde ze een foto van enkele cadeautjes voor haar vader. Die had ze ingepakt in cadeaupapier van The Avengers, enkele van de populairste Marvel-figuren. Grappig, want regisseur Martin steekt het niet onder stoelen of banken dat hij geen fan is van de Marvel-films.

Zo vertelde hij in oktober aan het magazine Empire: “Ik kijk er niet naar. Ik heb het geprobeerd, weet je. Maar het is gewoon geen cinema. Eerlijk, hoe goed ze ook zijn gemaakt, en de acteurs doen hun best gezien de omstandigheden, maar toch kan ik ze alleen maar als attractieparken beschouwen. Deze cinema draait niet om mensen die emotionele, psychologische gebeurtenissen proberen over te brengen aan andere mensen.”

Ook in de New York Times liet hij zichzelf gaan: “Heel wat films tegenwoordig zijn perfecte producten die gefabriceerd zijn voor onmiddellijke consumptie. Veel van hen zijn goed gemaakt door een team van getalenteerde individuen. Maar er ontbreekt iets dat essentieel is voor cinema: de verbindende visie van een individuele artiest.”