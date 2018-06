Dochter Lynn Wesenbeek maakt haar acteerdebuut MVO

Lauren Versnick (24), de dochter van VTM-gezicht Lynn Wesenbeek, gaat haar moeder achterna. In de serie ' Studio Tarara' zal ze illustreren hoe het er in de beginjaren van VTM aan toeging.

Dat doet ze naast grote kleppers als Koen De Graeve, Ruth Beeckmans en Geert Van Rampelberg. Lauren speelt de rol van Babs, een kleedster die eigenlijk zelf liever voor de camera zou staan.

Als model heeft ze natuurlijk al wat ervaring. "Ik ben een camera gewend, maar acteren is wel helemaal nieuw voor me", vertelt ze aan het Nieuwsblad. "Op mijn eerste dag dacht ik dat ik ging flauwvallen, gelukkig is iedereen hier ontzettend vriendelijk, ik voel me echt welkom."

"Dit programma is in de eerste plaats een ­tragikomische fictiereeks," legt ze uit. "Maar ook een ode aan dertig jaar VTM. Mijn moeder was 25 jaar een vaste waarde in dat bedrijf, bij mij speelt er toch een zekere fierheid. Ik zie dit zelf een beetje als een ode aan mijn mama. Ze is nog niet komen kijken op de set, maar ik ga wel eens vragen of dat mag."