Dochter Heather Locklear ten einde raad: "Mama, laat je alsjeblieft behandelen" MVO

08 maart 2018

De dochter van Heather Locklear, Ava, heeft haar moeder gesmeekt om zichzelf te laten behandelen in een kliniek. Locklear kampt met een verslaving aan verdovende middelen; zowel drank als drugs. Dit meldt Entertainment Tonight.

Hoewel de Melrose Place-actrice zelf volhoudt dat ze geen probleem heeft, ziet haar dochter dat heel anders. "Ava wil dat haar moeder het contact verbreekt met 'foute vrienden' en voortaan sober en gezond door het leven gaat," aldus een bekende van de familie. De vader van Ava is Bon Jovi-gitarist Richie Sambora.

Afgelopen dinsdag doorzocht de politie van Los Angeles het huis van Heather, op zoek naar een vuurwapen. Aanleiding voor de huiszoeking was de arrestatie van Locklear vorige week voor huiselijk geweld. Ze zou toen tegen haar vriend hebben gezegd dat ze hem zou neerschieten als hij ooit terug zou komen. Na onderzoek van de politie bleek dat er op naam van Locklear een handpistool staat geregistreerd. Deze werd echter niet gevonden in haar huis in Thousand Oaks. Locklear was op het moment van de huiszoeking niet thuis. Volgens TMZ was de actrice vorige week tijdens haar arrestatie stomdronken. Ook haar vriend met wie ze slaags raakte bleek dronken.