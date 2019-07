Dochter Heather Locklear knipt banden met moeder door Redactie

26 juli 2019

06u00

Bron: Primo 0 Celebrities Ava (22), de dochter van voormalig ‘Dynasty’-actrice Heather Locklear (57), is ten einde raad. Omdat haar moeder andermaal werd opgenomen in een kliniek om zich te laten behandelen voor haar drank- en drugsverslaving, zou Ava besloten hebben om de banden met haar moeder door te knippen.

“Ava ziet haar mama graag, maar er moest iets gebeuren”, weet een insider. Vorig jaar kwam het nog tot een dieptepunt tussen Heather en haar dochter, toen de actrice in het bijzijn van Ava uitbarstte tegen enkele politie-agenten. “Nu is Ava ouder en begrijpt ze beter wat een verslaving is. Maar het valt haar nog altijd zeer zwaar”, klinkt het. “Ze focust zich nu op haar eigen leven en werk. Dat is niet alleen goed voor Ava zelf, het helpt ook Heather om verantwoordelijkheid te voelen.”