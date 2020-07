Dochter Frank Sinatra: “Mijn vader verachtte Donald Trump” SDE

06 juli 2020

12u28 0 Celebrities De Amerikaanse president Donald Trump (74) noemde dit weekend de naam van Frank Sinatra in een speech over alles wat geweldig is aan Amerika. Maar die liefde was volgens Sinatra's dochter Nancy (80) niet wederzijds.

Na de Fourth of July-toespraak van Trump, waarin hij een 'heldentuin' aankondigde voor Amerikaanse grootheden, liet eerst Mia Farrow van zich horen op sociale media. De actrice was kort getrouwd met Sinatra en twitterde: "Frank zou Donald Trump hebben verafschuwd". Franks dochter Nancy Sinatra gooide daar nog een schepje bovenop door te antwoorden: "Hij verachtte hem dus echt."

Volgens Deadline refereerde de dochter van de in 1998 overleden zanger aan een incident uit 1990. Sinatra zou toen samen met onder meer Sammy Davis jr een optreden geven bij de opening van Trumps Taj Mahal-hotel in Atlantic City. De agent die de deal had geregeld kwam echter om voordat het contract was getekend, waarna Trump zou hebben geprobeerd Davis jr, die op dat moment aan kanker leed, uit de overeenkomst te schrappen om geld uit te sparen. Sinatra zou daar woedend over zijn geweest, en het optreden gecanceld hebben.