Dochter Ewan McGregor staat binnenkort in Playboy, en ze deelde alvast een voorproefje

23 april 2018

07u18 1 Celebrities Clara McGregor, de tweeëntwintigjarige dochter van 'Star Wars'-acteur Ewan McGregor, is binnenkort te bewonderen in Playboy.

De jonge vrouw is in de wolken met haar meest recente modellen-opdracht, en deelde alvast een paar voorproefjes via haar Instagram-account. Tussen de naaktfoto's in deelde ze ook nog een foto van zichzelf en haar vader. Wat hij denkt over de sensuele shoot is nog niet bekend.

@playboy 🌹 @playboy ... comme ci comme ça Een foto die is geplaatst door null (@claramcgregor) op 21 apr 2018 om 17:18 CEST

PLAYBOY shot by @ungano_agriodimas @playboy Een foto die is geplaatst door null (@claramcgregor) op 21 apr 2018 om 05:42 CEST