Dochter Ewan McGregor nog steeds geen fan van zijn nieuwe vriendin: "Piece of trash"

11 juni 2020

08u39 0 Celebrities Na meer dan twee jaar is de scheiding van Ewan McGregor (49) en z'n ex-vrouw Eva Mavrakis (53) eindelijk rond. De acteur vond ondertussen opnieuw de liefde bij actrice Mary Elizabeth Winstead (35), maar daar is niet iedereen even blij mee.

Na een huwelijk van 22 jaar en vier kinderen besloot Ewan McGregor in 2017 dat de liefde tussen hem en z'n Frans-Griekse echtgenote Eve Mavrakis op was. Niet lang daarna maakte hij z'n relatie met Mary Elizabeth Winstead - z’n tegenspeelster uit ‘Fargo’ - bekend. De timing is geen ongelukkig toeval, vindt Clara, de oudste dochter van Ewan. Zij vermoedt dat de acteur haar moeder heeft bedrogen en laat haar afkeuring dan ook luidkeels blijken.

Toen een fanaccount een foto van Mary Elizabeth in 2018 online plaatste, kon het jonge model zich niet langer inhouden. “Mooiste en meest getalenteerde vrouw op aarde?” schreef Clara minachtend bij de foto. “Oh man, jullie zijn allemaal geschift. Deze meid is gewoon ‘a piece of trash’.” Daarop reageerde een fan: “Zeg dat in haar gezicht, niet op sociale media. En er waren twee mensen voor nodig om dit huwelijk ongedaan te maken. Als een man OF een vrouw gelukkig is in het huwelijk, dan kan geen invloed van buitenaf dat vernietigen.” Waarop Clara terugvuurde: “Ja, er waren twee mensen voor nodig. Mary en m’n vader."

Geen spijt

Spijt heeft ze niet van haar uitspraken, vertelt ze in een interview met The Times. “Het was misschien niet de meest volwassen manier om met die dingen om te gaan, maar ik was kwaad en overstuur. Ik had al veel te verwerken gekregen - niet om excuses te verzinnen - maar ja, het was niet m’n beste moment. Maar men bleef me maar taggen in die foto en ik zag negatieve dingen over m’n moeder verschijnen. Ik zei hoe ik me voelde en ik wil me daar niet voor verontschuldigen.” Clara voegt eraan toe: “Het was niet de juiste manier om dit te doen, maar het is moeilijk wanneer het idee dat je had over wat familie is, plots verandert. Het is erg vreemd.”

Ondanks de scheiding heeft ze geen zin om Mary te leren kennen. “Het is prima zo. Ik wens hen alle geluk, maar ik ga me er zeker niet mee moeien.”

