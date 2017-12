Dochter David Hasselhoff poseert in sexy lingerie MVO

06u52 0 SLiNK Magazine Hayley Hasselhoff poseert in lingerie. Celebrities De vijfentwintigjarige Hayley Hasselhoff, dochter van 'Baywatch'-ster David, nam voor SLiNK magazine deel aan een fotoshoot in sexy lingerie.

Hayley is al een plus-size-model sinds haar veertiende. "Ik vind het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan een positief lichaamsbeeld," zo zegt ze zelf. "Een shoot door in lingerie was een heel trots moment voor mij."

Hayley Hasselhoff STRIPS to nude underwear to talk about body image https://t.co/gEAMe9pyJt pic.twitter.com/TS1zeBVqgJ Daily Express(@ Daily_Express) link