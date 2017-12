Dochter Carrie Fisher eert moeder op sterfdag MVO

07u00 0 Instagram Billie Lourd en haar moeder, Carrie Fisher. Celebrities Billie Lourd stond woensdag stil bij de sterfdag van haar moeder Carrie Fisher. "Ik hou oneindig veel keer van je", schreef ze in een post op Instagram.

Billie vertelt in het bericht dat ze met haar vader naar Noorwegen is afgereisd om het noorderlicht te bekijken, een fenomeen waar Carrie volgens de actrice een obsessie voor had. Ze quote daarbij haar moeder: "we zijn naar het noorden van Noorwegen gegaan om te zien of we 'de hemel haar donkere rok konden zien optillen om haar betoverende intieme delen aan onze nietige irissen bloot te stellen'. En dat deed ze."

Carrie overleed vorig jaar op 60-jarige leeftijd, enkele dagen nadat ze een hartstilstand kreeg tijdens een vliegreis. Carries moeder en Billies oma Debbie Reynolds stierf de dag erna.

