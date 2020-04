Dochter Bruce Willis legt uit waarom hij niet bij zijn éigen vrouw in quarantaine zit MVO

22 april 2020

11u00

Bron: ANP 0 Celebrities De reden waarom Bruce Willis (65) niet bij zijn vrouw Emma (41) en hun twee dochters Mabel (8) en Evelyn (5) is gedurende de periode van thuisisolatie, heeft te maken met een vervelend ongeval dat Evelyn overkwam. Dit liet Scout Willis (28), de jongste dochter van Bruce en zijn ex-vrouw Demi Moore (57), weten tijdens een gesprek met de podcast Dopey. Bruce verblijft al een paar weken bij Demi thuis in Hailey, Idaho, samen met hun drie dochters en vriendjes.

Op de vraag hoe het is om weer als vanouds met de hele familie samen te zijn, antwoordde Scout: “Het is superleuk en het gaat hartstikke goed. Emma, mijn stiefmoeder, zou ook hierheen komen met onze jongere zusjes maar dat ging niet door. Mijn kleine zusje Evelyn vond een gebruikte naald in het park en stak die in haar schoen, waardoor die in haar voet terecht kwam. Mijn vader was al op weg hiernaar toe, dus Emma bleef in Los Angeles om de resultaten van de arts af te wachten. Maar toen alles eenmaal oké bleek te zijn, mocht er niet meer gereisd worden. Dat is de reden waarom zij hier nu niet bij ons zijn.”

De familie Willis vermaakt zich prima tijdens hun zelfquarantaine. Ze plaatsten meerdere foto’s op sociale media, onder andere in matchende pyjama’s en eentje met hun ‘leesclubje’. “Het is te gek om terug te zijn in het huis waar wij zijn opgevoed en opgegroeid. Ver weg van Los Angeles, maar gewoon in een gezellig dorpje zonder poespas. Daar hebben mijn ouders vroeger bewust voor gekozen en het is waardevol om hier nu weer nieuwe herinneringen te maken,” aldus Scout.