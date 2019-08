Dochter Bruce Lee is kwaad: “Mijn vader was géén arrogante klootzak” TDS

01 augustus 2019

13u57

Bron: ANP 5 Celebrities In Quentin Tarantino’s geprezen nieuwe film ‘Once Upon a Time in Hollywood’ komt ook de in 1973 overleden Chinese actieheld Bruce Lee voor. Zijn dochter Shannon is echter totaal niet blij met de vertolking en noemt het zelfs een karikatuur van haar vader.

Voor Shannon was het erg pijnlijk om te kijken naar de komedie over de Amerikaanse filmindustrie in de jaren zestig, waarin Leonardo DiCaprio en Brad Pitt de hoofdrollen spelen. “Bruce komt over als een arrogante, heetgebakerde klootzak en niet als iemand die drie keer zo hard moest vechten om te bereiken wat zoveel anderen gewoon kwam aanwaaien”, zegt de 50-jarige actrice tegen The Wire. “Het was heel ongemakkelijk om in de bioscoop te zitten terwijl mensen mijn vader aan het uitlachen waren.”

Bruce, die op 32-jarige leeftijd overleed aan een allergische reactie op pijnstillers, brak in de jaren zeventig door in Hollywood nadat hij al jaren had geprobeerd in Amerika aan de bak te komen. In Tarantino’s film wordt de actieheld en vechtkunstenaar gespeeld door Mike Moh, die volgens Shannon werd “geregisseerd om een karikatuur neer te zetten.”

Racisme

De actrice heeft vooral moeite met een scène waarin ‘Bruce’ stuntman Cliff Booth, gespeeld door Brad Pitt, uitdaagt voor een gevecht. Cliff wint het gemakkelijk. Volgens Shannon vermeed Bruce, die verschillende sterren vechttraining gaf, juist om te vechten met mensen die niet getraind waren in vechtsporten. “Maar hier is hij degene die met al zijn arrogantie Brad Pitt uitdaagt. Dat is niet hoe hij was.”

Wel begrijpt de actrice waarom haar vader in de film zit. “Het gaat over een periode waarin er overduidelijk veel racisme en buitensluiting plaatsvond. Ik snap waarom ze Brad Pitts personage wilden neerzetten als een soort super stoere gast die Bruce Lee in elkaar kan slaan. Maar ze hadden hem niet hoeven behandelen op de wijze waarop wit Hollywood hem behandelde toen hij nog in leven was.”

Tarantino, die nog niet op Shannons kritiek heeft gereageerd, is al jaren groot fan van de Chinese ster. Zo draagt Uma Thurman in Kill Bill een replica van een geel jumpsuit dat Bruce ooit droeg.