Dochter Alec Baldwin aangevallen en beroofd door ‘wanhopige vrouw’ TK

23 augustus 2020

09u38

Bron: Daily Mirror 0 Celebrities Ireland Baldwin (24), de dochter van Alec Baldwin en Kim Basinger, is vrijdagmiddag aangevallen en beroofd. Ze werd daarbij ook in het gezicht geslagen, vertelt ze op Instagram. “De vrouw was buiten haar zinnen van de drugs”, klinkt het.

Volgens Ireland was de vrouw ‘compleet high en wanhopig op zoek naar cash’. “Ze sloeg me in het gezicht op een parking en stal mijn spullen. Ze sprong vervolgens in een vluchtauto, waar haar man achter het stuur zat.” Ver kwamen de twee echter niet, want de politie kon hen al snel arresteren. “Gelukkig waren er getuigen en werd ik snel geholpen.”

De jonge vrouw wil iedereen waarschuwen om voorzichtig te zijn en goed op zijn omgeving te letten. “De agenten vertelden me dat dit momenteel regelmatig gebeurt, omdat mensen wanhopig op zoek zijn naar geld. Het coronavirus zorgt ervoor dat veel mensen geen job hebben, en daardoor zijn er zijn veel diefstallen en berovingen.” Daarom postte ze haar verhaal ook online, samen met een paar foto’s van de grote blauwe plek op haar gezicht. “Het zijn moeilijke tijden en we moeten voor elkaar zorgen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.