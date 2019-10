Dochter Adam Levine houdt niet van zijn zangstem: "Het was vernederend” SDE

07 oktober 2019

16u53 0 Celebrities Adam Levine (40), de zanger van Maroon 5, is erin geslaagd om een succesvolle carrière uit te bouwen met dank aan zijn stem. Maar er is één iemand die niet zo enthousiast is over de zangkwaliteiten van Levine: zijn dochtertje Dusty Rose (3). Dat vertelde de zanger tijdens ‘The Ellen Degeneres Show’.

Adam Levine was maandag te gast in ‘The Ellen Degeneres Show’ en vertelde er over Gio Grace en Dusty Rose, de dochters die hij samen met vrouw Behati Prinsloo kreeg. “Ik ben geobsedeerd door hen”, klonk het. “En dat is goed, want het zijn mijn kinderen, maar daarom doe ik niet zo veel meer tegenwoordig: ik vind het gewoon zo geweldig om tijd met hen door te brengen. Ik houd van hen op een manier die ik nooit voor mogelijk had gehouden.”

Maar zijn dochters zijn iets kritischer wat hun vader betreft. Zeker de oudste, Dusty Rose. “Weet je, je zou denken dat ze het leuk vindt als ik voor haar zing”, schudde Levine lachend het hoofd. “Maar dat vindt ze niet zo fijn. Ik wilde dat ik loog. Op een bepaald moment speelde ik op mijn gitaar en keek ze af en toe op. En ik denk: ‘Het werkt! Ze vindt dit geweldig!’ Ik deed auditie voor mijn dochter, het is echt belachelijk. Maar het was leuk. En uiteindelijk kijkt ze naar me, raakt ze de gitaar aan en zegt ze: ‘Leg dat neer.’”

Vernederend

De muzikant vervolgde: “Het was het meest vernederende dat me ooit overkwam. Ik zei: ‘Oké, prima, ik zal de gitaar neerleggen.’ Ik heb het geprobeerd, maar ik weet niet of ik ooit nog de moed zal hebben om nog eens opnieuw muziek voor haar te spelen. Gelukkig vindt de andere het leuk. Gio houdt van muziek. Maar Dusty is de manager, Gio is het talent.”