Dochter (19) van Lori Loughlin is razend op haar ouders na fraude bij universiteit: “Ze hebben haar toekomst om zeep geholpen” TVC

21 maart 2019

12u19

Sinds het omkoopschandaal rond Full House-actrice Lori Loughlin aan het licht kwam, hebben haar dochters het flink te verduren gehad. Vooral dochter Olivia Jade (19) ziet haar leven in duigen vallen nadat bekend raakte dat haar ouders steekpenningen zouden hebben betaald om haar en haar zus op een hoog aangeschreven universiteit te krijgen.

Lori Loughlin en haar man Mossimo Giannulli zouden bijna een half miljoen euro hebben betaald om hun dochters op een bepaalde universiteit te krijgen en logen dat beide meiden goede roeisters waren, om hen zo als ‘atleet’ binnen te krijgen bij de universiteit. De actrice kwam ondertussen vrij na het betalen van een borgsom van 900.000 dollar. Ook haar man kwam op borgtocht vrij. Ondertussen lijden ook hun dochters Isabella (20) en Olivia Jade (19) onder het schandaal. Vooral Olivia Jade die een carrière heeft als vlogger op Youtube heeft het moeilijk.

“Bella en Olivia lijden elk op hun eigen manier onder de beslissingen die hun ouders hebben genomen”, zegt een bron tegen Entertainment Tonight. “Bella volgde haar opleiding graag en zou het geweldig hebben gevonden om af te studeren aan de universiteit. Olivia vond het vooral erg dat haar imago als influencer werd beschadigd.”

“Olivia is woest op haar ouders omdat ze eigenlijk helemaal niet verder wilde gaan studeren. Haar carrière liep als een trein en ze wilde werken. Maar dat was blijkbaar niet voldoende voor haar ouders. Ze zou haar werk maar moeten combineren met de universiteitsopleiding. Ze heeft het gevoel dat haar ouders haar leven hebben verwoest.”

Volgens de bron is Olivia niet meer in het openbaar verschenen sinds het schandaal aan het licht kwam. Ze voelt zich beschaamd. “Gelukkig hebben de zussen goede vrienden die hen tijdens deze moeilijke periode steunen. Ze worden langs alle kanten aangevallen”, aldus de bron.

Ondertussen komt Loughlin, die de rol van Rebecca Katsopolis (aunt Becky) in ‘Fuller House’ en in de voorganger ‘Full House’ speelde, niet meer voor in de plannen voor het vijfde seizoen van de Netflix-sitcom ‘Fuller House’. Ook het Amerikaanse tv-station Hallmark zette de samenwerking met haar stopt. Een van de producties die niet langer op de zender is te zien is, de reeks tv-films ‘Garage Sale Mystery’.

Binnen enkele maanden worden Lori Loughlin en haar man verwacht bij de rechter in Boston voor de rechtszaak.