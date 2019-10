DJ Zedd permanent geweerd uit China: "Omdat ik een tweet van ‘South Park’ leuk vond” SDE

13 oktober 2019

12u00

Bron: CNBC 0 Celebrities De Russisch-Duitse dj en producer Zedd (30) mag China niet meer in. Dat schrijft hij op Twitter. De reden? Zedd vond een tweet van animatieserie ‘South Park’ leuk, en de makers van die reeks liggen momenteel in de clinch met de Chinese regering.

Het was een merkwaardig bericht op het Twitter-profiel van Zedd vrijdag, bij ons vooral bekend van het nummer ‘Clarity’. “Ik ben net permanent uit China verbannen omdat ik een tweet van ‘South Park' leuk vond”, schreef hij. Nieuwswebsite CNBC vroeg meer uitleg bij Zedds persverantwoordelijke Adam Guest: “Het is waar, ja. Al kunnen we op dit moment niet meer informatie geven", vertelde die. Het is dus onduidelijk wat die ‘verbanning' precies inhoudt. CNBC meldt dat de muziek van Zedd in ieder geval wel nog te beluisteren valt op de Chinese streamingwebsite QQ Music.

Zo vreemd is het niet dat ‘South Park' bij China wat gevoelig ligt. In de tv-reeks werd het land al meermaals onder vuur genomen, onder meer in de aflevering ‘Band in China’ en in de recente 300ste aflevering ‘Shots!!’. Beijing reageerde door ‘South Park' streng te censureren. Zedd had een tweet geliked waarin die 300ste aflevering vernoemd werd, en dat is duidelijk in het foute keelgat geschoten.

I just got permanently banned from China because I liked a @SouthPark tweet. Zedd(@ Zedd) link