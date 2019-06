DJ Khaled woedend op Billboard om negeren downloads Redactie

11 juni 2019

09u00

Bron: AD.nl 0 Celebrities DJ Khaled bereidt volgens Page Six een rechtszaak voor tegen Billboard, de organisatie achter de Amerikaanse hitlijsten. Advocaten van de muzikant zouden een officiële brief hebben opgesteld vanwege het onterecht diskwalificeren van 100.000 verkochte downloads van zijn nieuwe album Father of Asahd.

Het album kwam binnen op nummer 2, tot groot ongenoegen van de dj. Billboard had besloten een deel van de downloads niet mee te tellen, omdat deze onderdeel waren van een speciale deal die hij had gesloten met de producent van een energiedrank. Billboard zou eerder hebben beloofd alle downloads van het album mee te tellen. Daar kwam de organisatie later op terug, omdat er ‘afwijkingen’ in de getallen zouden zitten. Het zou gaan om zo'n 100.000 downloads.



Nadat Khaled vernam niet op plek 1 binnen te komen in de hitlijsten, werd hij woedend. “Hij stormde het kantoor van zijn platenmaatschappij Epic binnen met een aantal mensen die tot zijn entourage behoren", zeiden bronnen eerder. “Hij begon te schreeuwen en kon zijn woede niet bedwingen. Vervolgens ging hij helemaal uit zijn dak en gaf hij zijn platenbazen de schuld van het feit dat zijn album niet als hoogst genoteerde binnen is gekomen.”



Volgens DJ Khaled zouden de platenbonzen 'helemaal niets begrijpen van streamingservices en gebundelde commerciële deals'.