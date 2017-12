DJ Khaled vraagt Drake en Diddy om hulp na onfortuinlijk ongeluk MVO

07u30

Bron: ANP 0 EPA DJ Khaled Celebrities DJ Khaled, bekend van nummers als 'The One' en 'Wild Thoughts', heeft een ongeluk gehad met zijn jetski in Miami, terwijl hij onderweg was naar het huis van P. Diddy. Hij postte zijn relaas op Instagram. De artiest laat de flinke snijwonden zien die hij heeft opgelopen: "De kunst is om niet in paniek te raken als zoiets gebeurt, maar dit is echt niet tof."

Volgens de beelden belandde de jetski van de rap-mogul in een drijvende boom en probeerde hij het voertuig los te krijgen. Hierbij sneed hij zichzelf aan meerdere takken en stroomde het bloed over zijn been. Khaled probeerde rustig te blijven: "Ik zit vast aan een boom in de oceaan, da's niet lachen, maar ik kom er wel uit. Ik kan het niet genoeg benadrukken mensen: blijf kalm als je in een situatie als deze beland!"

Hij vroeg zijn maten Diddy en Drake om hulp, die het verhaal van hun makker later vastlegden op video. Terwijl DJ Khaled in het zwembad ligt, vertelt hij: "Ik was op weg naar m'n gabbers, maar dat ging even mis onderweg door dit ongeluk. Heftig man!" Drake wachtte zijn vriend op aan de steiger met een glaasje champagne, terwijl Diddy breedlachend op een andere jetski te zien is.

