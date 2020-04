DJ Khaled heeft dringend nood aan een kapbeurt: “Desnoods geef ik mijn barbier een ruimtepak” SDE

14 april 2020

09u17

Bron: Instagram 0 Celebrities Nu de kapperszaken voorlopig gesloten blijven, is het zoeken naar creatieve oplossingen voor wild- en uitgroei. Ook beroemdheden ontsnappen er niet aan. De Amerikaanse DJ Khaled (44) wordt zelfs redelijk wanhopig, liet hij op Instagram weten.

DJ Khaled staat bekend om zijn strak afgelijnde baardje en haarlijn, maar zo ziet hij er tegenwoordig niet meer uit. Op Instagram deelde hij een foto van voor de lockdown, en eentje van daarna, en de verschillen zijn toch opmerkelijk. Weg is de strakke haarlijn, in de plaats daarvan zien we grijze haren, een warrige haardos en een zeer wilde baard. De 44-jarige dj ziet er plots een stuk ouder uit en dat beseft hij zelf ook.

“Ze willen niet dat ik mijn haar laat knippen!”, schreef hij gespeeld verontwaardigd bij de foto’s. “Maar ik zal een kappersbeurt krijgen, binnenkort vind ik een manier.” En Khaled had meteen een origineel idee: “Ik zal mijn barbier een ruimtepak geven, let op! Ik heb mijn baardolie nodig", voegde hij er nog lachend aan toe.

Khaled kan natuurlijk ook altijd een voorbeeld nemen aan onze BV’s en de partner inschakelen. Zo liet Kobe Ilsen zijn haar onder handen nemen door vriendin Sara Vermassen, en ook Elodie Ouedraogo schakelde manlief Jeroom in voor een kappersbeurt.