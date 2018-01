DJ Khaled deelt afvalpoging op sociale media: "Ik doe het voor mijn zoontje" MVO

07u30 0 EPA DJ Khaled Celebrities DJ Khaled is in zee gegaan met Weight Watchers. De hiphopartiest is de nieuwe social media-ambassadeur van het afvalmerk.

Op Instagram deelde de dj al zijn eerste ervaringen met het afvalprogramma. Voor hij daaraan begon, was hij al 9 kilo afgevallen, zo laat hij weten.

Bij de bekendmaking van de samenwerking vertelde DJ Khaled in een verklaring dat hij vooral wil afvallen voor zijn eenjarige zoontje Asahd, "Mijn zoon is mijn grote liefde, mijn leven, en ik moet voor hem het beste uit mezelf halen."

De muziekproducer neemt met zijn ambassadeurschap het stokje over van Oprah Winfrey. Zij kocht in 2015 een aandeel in het bedrijf en voerde gelijk zelf campagne voor het afvalprogramma. Volgens Bloomberg werden de aandelen van Weight Watchers daardoor 287 procent meer waard. Oprah zelf zou inmiddels zo'n 300 miljoen dollar (bijna 250 miljoen euro) aan haar investering in het bedrijf hebben verdiend.

Happy new year!!!!!!!! @oprah !!!!!!! Let’s win more !!!! GOD IS THE GREATEST! WETHEBEST!!!! 🙏🏽🔑🙏🏽 BLESS UP!! Een foto die is geplaatst door null (@djkhaled) op 02 jan 2018 om 23:59 CET