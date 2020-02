Dj Diplo moet dekking zoeken na schietpartij tijdens carnaval São Paulo BDB

26 februari 2020

15u11

Bron: Metro UK 0 Celebrities Diplo (41) heeft angstige momenten beleefd tijdens het carnaval in het Braziliaanse São Paulo. De Amerikaanse dj reed tijdens de festiviteiten in de stad mee in een optocht toen er plotseling schoten klonken en hij dekking moest zoeken.

De schietpartij zou ontstaan zijn nadat een man een andere man probeerde te beroven van een ketting. Daarop schoot het slachtoffer op de vermeende dief. Er raakten twee mensen gewond bij het incident.

Diplo deelde beelden van het voorval op zijn Instagram Stories. Daarin is te horen hoe een man schreeuwt dat iedereen uit de weg moet gaan. Diplo en zijn entourage vertoeven op dat moment op een partybus, maar die kwam door de schietpartij bruusk tot stilstand. Op beelden is ook nog te zien hoe Diplo dekking zoekt op de grond en beschermd wordt door lijfwachten. Daarna brengen twee securitymannen hem in veiligheid en verlaat het gezelschap zo snel mogelijk de bus. Op foto’s is ook nog te zien hoe twee mensen verzorgd worden door dokters.

Diplo zou op de bus plaatjes draaien, maar heeft na de schietpartij zijn optreden geannuleerd. De dj raakte zelf niet gewond.