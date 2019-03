Divorce Diaries: beroemdheden bekennen waarom ze hun huwelijk opbliezen TDS

09 maart 2019

De liefde is mooi, maar helaas ook vaak eindig. Sommige koppels lijken voorbestemd te zijn om samen oud te worden, maar zien hun wegen toch weer uit elkaar gaan. Zoals Lady Gaga en Christian Carino, die enkele dagen terug hun verloving hebben verbroken. "Het heeft niet gewerkt. Relaties stranden soms. Er valt geen lang en dramatisch verhaal te rapen", verklaarden de twee. En ook deze beroemde koppels waren openhartig over hun breuk.

Gwyneth Paltrow en Chris Martin

Gwyneth Paltrow en Coldplay-zanger Chris Martin gingen in 2014 na een huwelijk van tien jaar uit elkaar. In 2016 konden de brokken niet meer gelijmd worden en koos het koppel voor een echtscheiding. Paltrow sprak zelf van de term ‘bewust ontkoppelen’, omdat ze het woord scheiden negatief vindt.

Volgens Gwyneth was dat een “vreselijke, pijnlijke en harde ervaring”, maar toch werkten de twee hun verschillen uit. “Het is makkelijker om te zeggen dat je mekaar nooit meer wil zien, maar heeft dat ooit voor goeds gezorgd? We hebben allebei fouten gemaakt. Ik moet toegeven dat ik trots ben op het feit dat we hier samen doorkomen en elkaar niet beschuldigen of beschamen.”

Nicole Kidman en Tom Cruise

In 1990 trouwde Kidman op 23-jarige leeftijd met Tom Cruise. “Ik was tot over mijn oren verliefd”, zei de actrice. De twee waren gelukkig, maar door alle media-aandacht leidden ze een geïsoleerd leven. “We zaten in een bubble, alleen wij twee bestonden. We werden erg afhankelijk van elkaar.” In 2000 vierden ze hun 10-jarige huwelijk samen met vrienden. “Ik dacht dat ons leven samen perfect was.”

Maar twee maanden later pakte Tom zijn koffers. Nicole was verrast door de snelle scheiding. De media achtervolgde haar maandenlang. Ze had het gevoel alsof ze haar identiteit had verloren en dat niemand meer met haar wilde praten nu Tom weg was. “Het kostte me heel veel tijd om erover heen te komen”, onthulde ze. “Het was een schok voor me. Maar ik was ook impulsief en naïef.”

Jennifer Lopez en Marc Anthony

Het had er lange tijd alle schijn van dat Jennifer Lopez eindelijk het geluk had gevonden in de liefde. Maar na 7 jaar kwam er in 2011 een einde aan het sprookje tussen haar en Marc Anthony. “We hebben besloten een eind te maken aan ons huwelijk. Dat was een heel moeilijke beslissing. We zijn samen tot de conclusie gekomen en hebben een overeenkomst gesloten aangaande alle zaken”, liet Lopez weten. “Ik was al twee keer getrouwd en wilde niet dat dit huwelijk zou falen. Maar ik ben mezelf verloren, omdat ik zo hard bezig was het te laten werken. Ik vergat wie ik was als individu.”

Jennifer Garner en Ben Affleck

Ben Affleck en Jennifer Garner gingen in 2015 uit elkaar. “Na veel nadenken hebben we de moeilijke beslissing genomen om uit elkaar te gaan”, aldus de twee in een verklaring. “We gaan als vrienden en met veel liefde voor elkaar onze eigen weg. We willen onze kinderen samen opvoeden en we vragen om hun privacy in deze moeilijke tijd.” Ben en Jennifer gaven elkaar in 2005 het jawoord nadat ze elkaar hadden ontmoet op de set van ‘Daredevil’.

In de scheidingspapieren stond dat ze beiden verantwoordelijk blijven voor de opvoeding en verzorging van hun drie kinderen: Violet, Seraphine en Samuel. Ze kwamen eveneens overeen om samen op maandelijkse basis langs te gaan bij een opvoedingsdeskundige. Ben en Jennifer lieten daarnaast schriftelijk vastleggen dat ze nooit beledigende opmerkingen over elkaar zullen maken in aanwezigheid van de kinderen. Ook ruziemaken, schreeuwen of grof taalgebruik op gehoorafstand van de kinderen is uit den boze.

Reese Witherspoon en Ryan Philippe

Reese Witherspoon mag nu dan wel gelukkig getrouwd zijn met haar manager Jim Toth, toch was ze na de breuk met haar eerste man Ryan Philippe diep ongelukkig. Aan dat huwelijk kwam in 2006 een einde nadat verhalen over wilde feestjes, drugs en ontrouw opdoken. De actrice gaf toe dat de echtscheiding “verschrikkelijk” was. “Ik vroeg mij af of ik me ooit wel beter zou voelen. Ik besefte toen niet dat ik niet echt van het leven aan het genieten was.”

Witherspoon heeft ook altijd verklaard dat ze niet gelooft in het Hollywoodhuwelijk. “Het is zo oppervlakkig om te beweren dat je perfecte kinderen hebt die nooit huilen, dat je nooit problemen hebt en altijd elkaars beste vriend bent. Dat is niet waar. We zijn gewone mensen met gewone problemen.”

Drew Barrymore en Will Kopelman

Drew Barrymore deed in 2017 tijdens de talkshow van Ellen DeGeneres een boekje open over haar echtscheiding van Will Kopelman. “Het was mijn ergste nachtmerrie”, vertelde ze. “Ik wilde zo graag kinderen opvoeden op een hele traditionele manier en het precies anders doen dan mijn eigen opvoeding.” Kopelman en Barrymore trouwden in 2012 met elkaar maar in juli 2016 vroeg zij de scheiding aan. Toch had ze nooit verwacht dat ze zou scheiden van Kopelman, met wie ze twee dochters heeft. “Soms gaat je weg een andere kant op dan verwacht en dan moet je het maar uitzoeken met al je gratie.”

Mary J. Blige en Martin Isaacs

Mary J. Blige gaat sinds vorig jaar weer officieel als single door het leven. De scheiding die de Amerikaanse zangeres had aangevraagd van haar man Martin Isaacs, na ruim 14 jaar huwelijk, trad na wat getouwtrek over alimentatie eindelijk in werking. “Het keerpunt kwam er toen ik maar moest blijven vragen om respect. Het leek allemaal tevergeefse moeite. Ik kreeg geen respect terug. En als dat er niet is, dan moet ik alleen verder en mezelf redden.”

Scarlett Johansson en Romain Dauriac

De scheidingsaanvraag van Scarlett Johansson kwam als een grote schok voor haar echtgenoot Romain Dauriac, een Frans journalist. Het koppel kreeg samen een dochter, intussen drie jaar, en trouwde kort na haar geboorte. “We blijven goede vrienden en co-ouders en zullen ons samen inzetten voor een liefdevolle opvoeding van onze dochter”, verklaarde Johansson, die een overeenkomst sloot om de voogdij over hun kind gezamenlijk op te nemen. “Ik weet nu pas wat ik wil en nodig heb in een relatie. En ik heb meer tools om te communiceren. Niet alleen met m’n partner, maar ook met mezelf.”

Gwen Stefani en Gavin Rossdale

Na dertien jaar kwam er een einde aan het huwelijk tussen Gwen Stefani en Gavin Rossdale. De zangeres is nu samen met Blake Shelton, maar toch rouwde ze lang om haar scheiding. “Ik wou dat het niet gebeurde, maar tegelijkertijd had ik het gevoel dat het een deel van mijn levensweg is”, aldus Gwen. Ze bekeek het echter positief. “Mijn hart is twee keer echt gebroken, daarna heb ik geweldige nummers geschreven. Ik ben zo blij dat ik die gevoelens heb kunnen delen. Er komen altijd goede dingen uit vervelende situaties.”

Hilary Duff en Mike Comrie

Hilary Duff diende in 2015 de scheidingspapieren in. Zij en haar man Mike Comrie waren sinds 2010 gehuwd en hadden nochtans geprobeerd hun huwelijk nog te redden. “Mike en ik waren smoorverliefd toen we elkaar ontmoetten. We wilden allebei heel graag trouwen. Ik werk al vanaf jonge leeftijd, dus die keuze leek een goed idee. Maar dat was het misschien toch niet, hoewel ik het merendeel van de tijd die we samen doorbrachten gelukkig was. Helaas was dat niet genoeg om samen te blijven. We moeten er beiden langzaam aan wennen dat we toch niet de match voor elkaar waren die we vroeger dachten te zijn. We hebben besloten om dit samen te verwerken.”

“Ik wil niet verbitterd klinken, maar ik weet niet of mensen voor altijd voorbestemd zijn voor elkaar”, gaf Duff nog mee. “Dingen gebeuren als je in een lange relatie zit en je kunt daar niet altijd tegen vechten. Een huwelijk van twintig jaar, dat moet geweldig voelen. Maar er komen ook enorme opofferingen bij kijken.”