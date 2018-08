Divagedrag! De torenhoge eisen van deze sterren zijn compleet absurd TDS

25 augustus 2018

14u01 4 Celebrities De MTV Video Music Awards afgelopen week zijn niet geruisloos gepasseerd. Want ondanks prachtoptredens van onder anderen Jennifer Lopez domineerden ruzietjes en divagedrag de awarduitreiking. Verwaandheid is de celebs dan ook niet vreemd. Hoe langer ze aan de top staan, hoe meer ze het contact met de realiteit lijken te verliezen. En dat bewijzen de compleet absurde eisen die ze stellen als ze optreden, tv-interviews geven of op de set staan.

Katy Perry

Vooral de inrichting van haar kleedkamer is een gedoe. Katy zou die steeds in Parijse stijl met echte antieke meubels, kristallen glazen, honderd roze en rode rozen en dekens en kussen afgewerkt met gouddraad willen. Daarnaast wil ze een aparte ruimte met een echte toog en tapinstallatie. Katy is gek op een biertje, maar hij moet wel versgetapt van het vat komen.

Catherine Zeta-Jones

La Jones reist niet graag licht. Ze zou van producenten minstens vijftien loopjongens eisen om haar bagage, doorgaans meer dan twintig koffers, voor haar te dragen naar haar trailer op de set. Ook zelf uitpakken zou niet aan haar besteed zijn.

Justin Theroux

Sinds hij getrouwd is geweest met Jennifer Aniston, kent de hele wereld zijn naam. En dat laat hij blijkbaar ook merken. Op elke set zou hij een dertigtal verschillende motors ter beschikking willen hebben, om op rond te kunnen toeren tussen de opnamen door.

Christina Aguilera

In om het even welke stad of land ze komt: Christina zou altijd willen beschikken over een politie-escorte. Ze haat files. Ook in landen waar dit enkel geregeld kan worden voor politieke staatsbezoeken krijgt ze meestal haar zin. In haar contract zou ze immers laten zetten dat haar gage verdubbeld moet worden als Christina tijdens het vervoer van en naar een concertgebouw in een file belandt.

Jay-z

Niet alleen zijn vrouw, ook mijnheer Beyoncé diva-trekjes. Vooral wat zijn drankkast betreft. Naast vele andere eisen wil hij altijd twee flessen champagne Ace of Spades van het exclusieve huis Armand de Brignac in zijn loge. Kostprijs: zo'n 350 euro per fles. En ook qua vervoer heeft hij zijn voorkeur: hij zou enkel willen opgehaald worden in een Mercedes Maybach.

Britney spears

Britney is blijkbaar nogal onzeker over haar looks. Naast haar eigen styliste en grimeur wil ze dat ze voor elk optreden ook nog een professioneel beautyteam ter beschikking krijgt. Bestaande uit een dermatoloog, manicuurster, kapper, masseur en ontharingsspecialiste. Voor de producenten van 'The X Factor', waar ze in de jury zat, had ze nog een extra eis: voor elke aflevering wou ze een nieuwe jurk van haar favoriete modehuis Hervé. Die kosten duizenden euro's per stuk.

Will smith

Tijdens de opnamen van de laatste 'Men in Black'-film eiste hij een gigantische trailer. De mobiele kleedkamer was eigenlijk een omgebouwde vrachtwagen. De aanhangwagen werd op maat omgebouwd tot een woonwagen met zes slaapkamers, vier badkamers (waarvan ééntje met jacuzzi), luxueuze woonkamer en een ontspanningsruimte met biljarttafel. Bovenop was er een groot terras met extra bar. Kostprijs? Ongeveer een vijfde van het hele budget van de film.

Kanye West

De man van Kim Kardashian staat aan de top in het r&b-genre en laat zich graag gelden. Na een optreden moet in zijn kleedkamer een uitgebreid feestmenu klaarstaan. Niet zomaar een hapje, maar zes verschillende voorgerechten, hoofdgerechten en desserts. Verplicht bereid door een topchef. Opvallend genoeg volstaat voor zijn achtergrondzangeressen en muzikanten wél een broodje kaas en wat frisdrank. Ook zou hij steeds twintig handdoeken van designlabel Versace eisen om zich op het podium mee af te drogen.

P. diddy

Tijdens zijn laatste tournee door Engeland moesten de organisatoren diep in hun buidel tasten om aan zijn eisen te voldoen: het kostenplaatje bedroeg toen zo'n 1 miljoen euro. Zo wilde Diddy een Maserati Quattroporte mét chauffeur, een Rolls Royce en Mercedes AMG als vervoer voor zijn manager en security, 100 flessen Krug champagne en hotelkamers voor zijn verdere entourage, zo'n 200 vrienden en familieleden die hem op zijn tour volgen.

Salma Hayek

Haar materiële eisen vallen nog mee. De catering moet er enkel voor zorgen dat haar favoriete schotels volledig met Mexicaanse ingrediënten bereid worden. Desnoods moeten die maar speciaal ingevoerd worden. Verder heeft ze wel eisen naar het personeel toe: zo zou de bediening haar nooit in de ogen mogen kijken en zou ze altijd en overal binnen de tien minuten een maaltijd moeten hebben wanneer ze dat wilt. Maakt niet uit hoe druk het op dat moment is.

Mariah Carey

Wanneer ze ergens moet optreden zijn enkel kogelvrije SUV's goed genoeg voor Mariah. Ze wil ook 85 man personeel, kunnen kiezen uit suites van verschillende hotels, het fitnesscentrum voor zich alleen, voor haar tweeling een overdekte speeltuin waar geen andere kids zijn, eten en drinken à volonté, enkel champagne van Cristal, een wellnesscentrum met jacuzzi, sauna's, masseuses en een zwembad waarin ze na een optreden met haar entourage kan relaxen.

Adele

Adele doet eigenlijk niet zo moeilijk. Enkel wat de drank betreft heeft ze wensen. In Amerika zorgde ze voor ophef door al het Amerikaanse bier dat in haar kleedkamer stond in de wc te kieperen. Voor haar enkel 'echt' bier, zoals Stella Artois. Ook haar wijn weet ze uit te kiezen: ze zou enkel rode bordeaux willen drinken uit de uitmuntende wijnjaren 2005 of 2010.

Justin Timberlake

Ook hij wil enkel champagne van het merk Cristal in zijn kleedkamer. Ook straf: als er een in de buurt ligt eist Justin de middag voor zijn optreden een heel golfterrein voor zich alleen op. Zo kan hij ontspannen voor zijn optreden. Bovendien zou de acteur het ook appreciëren als concertorganisatoren hem een extra golfuitrusting cadeau doen.

Russell Crowe

De Australische acteur wil bij opnamen blijkbaar steeds een heel eind van de set logeren. Zo moest de producent van 'Robin Hood' een helikopter voorzien omdat Russell Crowe niet in Wales wilde slapen, waar de opnamen plaatsvonden, maar honderden kilometers verderop in een huurvilla in Windsor. Tijdens de opnamen van 'Les Miserables' regelde men voor Russell zelfs een dagelijkse privévlucht van Parijs naar Londen.

Brad Pitt

Brad Pitt wil vooral helikopters. Die zijn handig als hij in Europa van de filmset naar z'n landhuis op het platteland wil vliegen. Of als hij van het kasteel Miraval even naar Cannes, Nice of Monaco moet omdat hij er op een gala verwacht wordt. Brad ging in Engeland zelfs ooit de lucht in om van zijn landhuis drie kilometer verderop naar een golfcourt te vliegen.

Prince

Toen de punkgod enkele jaren terug in Londen optrad, zou hij geëist hebben dat er op het domein rond de O2 Arena een nieuw huis zou worden opgetrokken. Dat moest acht slaapkamers en evenveel badkamers tellen. Er moest ook een ruimte voorzien zijn om in alle privacy met zijn entourage een afterparty te houden. Prince zou ook van het geluid van tennisballen hebben gehouden. Dus moest er ook een tenniscourt worden aangelegd. Daarop speelden Britse jeugdspelertjes zolang Prince in het huis aanwezig was.