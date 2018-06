Dit zou de reden zijn waarom Johnny Depp er zo uitgemergeld uitziet DBJ

05 juni 2018

14u38

Fans van Johnny Depp (54) maakten zich grote zorgen toen hij onlangs helemaal uitgemergeld in het openbaar verscheen. Fans denken nu dat een filmrol daar voor iets tussen zit.

Johnny Depp tourde met zijn band 'The Hollywood Vampires' door Rusland en Duitsland, maar foto's van een signeersessie gingen de wereld rond. Het uitgemergelde uiterlijk van de 'Pirates of the Carribean'-ster riep immers de vraag op of het wel goed ging met de acteur. De reden voor zijn zwakke verschijning zou volgens zijn fans een nieuwe filmrol zijn.

In de nog te verschijnen film 'Richard Says Goodbye' speelt Depp een aan kanker lijdende professor die besluit om de diagnose die hij heeft gekregen compleet te negeren. De film zou op dit moment worden gemonteerd en komt later dit jaar uit. Om het aftakelingsproces weer te geven, lijkt dit volgens zijn fans dus een sluitende verklaring.

De onzichtbare man

Bovendien staat er nóg een filmrol op de planning waarvoor Depp zou moeten afvallen. Het gaat om de remake van H.G. Wells zijn 'The Invisible Man'. In die verfilming probeert een wetenschapper zichzelf onzichtbaar te maken. Hij verstopt zijn gezicht in verband en draagt een valse neus, terwijl zijn lichaam pas zichtbaar wordt nadat hij wreed wordt vermoord. "Ik durf te wedden dat Johnny gewicht heeft verloren voor The Invisible Man. Hij zal niet ziek zijn”, beweert een fan.

Ook een andere bron beweert aan de Britse Daily Mail dat Depp geen gezondheidsproblemen heeft. "Zelf heeft de acteur niet eenmaal gereageerd op alle bezorgdheid rondom zijn persoon, zijn hoofd zat waarschijnlijk bij andere zaken. Anderzijds; waarom zou hij ook... niet alleen mogen we van de topacteur verwachten dat zijn rol op het witte doek bij het verschijnen van de film overtuigend is, ook in de echte wereld heeft hij zijn karakter van doodzieke patiënt zoals blijkt volkomen geloofwaardig neergezet."