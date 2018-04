Dit zijn ze dan: de allerlaatste beelden die ooit van Prince werden gemaakt MVO

20 april 2018

12u14

Bron: VTM 5 Celebrities De Amerikaanse politie heeft videobeelden vrijgegeven van Prince op de dag voor hij stierf. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe hij een ziekenhuis binnenwandelt om zijn dokter Michael Todd Schulenberg te bezoeken. De dag erna werd Prince dood aangetroffen.

De politie plaatste gisteren documenten, foto’s en video’s uit het onderzoek online. De poplegende werd dood teruggevonden in een lift in zijn Paisley Park-studiocomplex. In het gebouw werd een indrukwekkende hoeveelheid medicatie aangetroffen. Uit de autopsie bleek dat Prince stierf aan een onopzettelijke overdosis van fentanyl, een pijnstiller die 50 keer sterker is dan heroïne. De muzikant zou zelf niet geweten hebben dat hij fentanyl had geslikt, maar dacht dat het om een andere, voorgeschreven pijnstiller ging.