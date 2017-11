Dit zijn de grote winnaars van de MTV Music Awards MVO

Op 12 november vonden de MTV Music Awards plaats in de Wembly Arena van Londen. De Canadese zanger Shawn Mendes is nog maar 19, maar hij kwam als grote winnaar van de avond uit de bus. Hij kon al zijn vijf nominaties verzilveren.

Daarnaast viel ook rapper Eminem in de prijzen, voor beste hiphop. Hij is daarmee de oudste rapper ooit die de award mee naar huis mocht nemen.

Ed Sheeran ging aan de haal met de prijs voor beste live act, Kendrick Lamar had de beste videoclip, Dua Lipa was de beste nieuwe artiest en beste rock ging naar de band Coldplay.

Opvallend: de Nederlandse rapper Lil' Kleine kreeg de titel 'Beste Wereldwijde Act'.

De grootste verliezer van de avond is dan weer Taylor Swift. De blonde zangeres, die zopas een nieuw album lanceerde, had 6 nominaties op haar naam staan. Ze was de meest genomineerde artiest van het jaar, maar mocht geen enkele award ontvangen. Ook Justin Bieber ging onverwacht met lege handen naar huis.

AFP David Guetta verzorgde de muziek tijdens de pauzes.

AFP Ook grote winnaar Shawn Mendes stond zelf op het podium.