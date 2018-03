Dit zijn de drie rijkste celebrities ter wereld DBJ

07 maart 2018

21u55 0 Celebrities George Lucas, Steven Spielberg en Oprah Winfrey hebben de jaarlijkse miljardairslijst van het Amerikaanse tijdschrift Forbes gehaald. De drie zijn als Hollywoodiconen een uitzondering tussen alle topmannen en beleggers.

'Star Wars'-bedenker George Lucas bezet de 372e plaats met een geschat vermogen van 5,2 miljard dollar. Regisseur Steven Spielberg volgt op plek 629 met 3,6 miljard dollar en voormalig talkshowhost Oprah Winfrey boert met een vermogen van 2,7 miljard op plaats 887 ook niet verkeerd.

Amazon-topman Jeff Bezos is volgens Forbes de rijkste man ter wereld met 112 miljard dollar, gevolgd door Microsoft-oprichter Bill Gates (90 miljard).

Belgen

De Waalse zakenman Albert Frère stoot dit jaar door tot de top 300 van de bekende miljardairslijst die het Amerikaanse blad ‘Forbes’ opstelt. Zijn vermogen wordt geschat op 6,2 miljard dollar (bijna 5 miljard euro). Vorig jaar was de zakenman nog 4,9 miljard dollar waard, goed voor plaats 334. Dit jaar duikt Frère op op plaats 281. De tweede en enige andere Belg in de lijst is Patokh Chodiev, een zakenman in grondstoffen van Oezbeekse origine. Zijn vermogen wordt op 2,1 miljard dollar geschat. Hij staat hiermee op plaats 1.157, enkele plaatsen hoger dan in 2017. Ondernemer Marc Coucke kreeg in 2015 even een plekje in de lijst, na de verkoop van zijn bedrijf Omega Pharma. Sinds vorig jaar is hij daar echter weer uit verdwenen.