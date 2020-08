Dit zijn de bestbetaalde mannelijke acteurs van 2020 SDE

11 augustus 2020

17u44

Bron: Forbes 0 Celebrities Het zakenblad Forbes heeft naar jaarlijkse gewoonte een lijst met de bestbetaalde (mannelijke) acteurs bekendgemaakt. Voor het tweede jaar op rij staat de 48-jarige Dwayne Johnson (uit onder meer ‘Fast & The Furious’) bovenaan in het rijtje. Opvallend: Netflix blijkt de grootste sponsor voor onze fortuinlijke acteurs.

Bovenaan het lijstje van bestbetaalde acteurs staat - voor de tweede keer op rij - acteur Dwayne Johnson. Hij verdiende het afgelopen jaar maar liefst 87,5 miljoen dollar (zo’n 74,3 miljoen euro). Hij wordt op de voet gevolgd door Ryan Reynolds (71,5 miljoen dollar - 60,7 miljoen euro) en Mark Wahlberg (58 miljoen dollar - 49 miljoen euro). Ben Affleck (55 miljoen dollar - 46,7 miljoen euro) en Vin Diesel (54 miljoen dollar - 45,8 miljoen euro) vervolledigen de top vijf.

Opvallende naam in de lijst is Adam Sandler. Vorig jaar maakte hij slechts één film, ‘Uncut Gems’, waarvoor de acteur ‘slechts’ 5 miljoen dollar verdiende (zo'n 4,2 miljoen euro). Toch staat hij met 41 miljoen dollar (34,8 miljoen euro) negende in de lijst. Dat heeft hij te danken aan z'n deal met Netflix (vier films voor 250 miljoen dollar - 212,3 miljoen euro) die hem dit jaar 31 miljoen dollar (26,3 miljoen euro) opleverde. Goed voor 75% van z’n inkomsten.

Netflix is eigenlijk over het algemeen erg gul geweest dit jaar. De tien bestbetaalde acteurs van dit jaar hebben samen 545,5 miljoen dollar (463,4 miljoen euro) verzameld. Meer dan een kwart daarvan komt uit de zakken van Netflix.