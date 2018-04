Dit zijn de 6000 euro aan babycadeautjes die Khloé Kardashian van zussen Kim en Kourtney kreeg MVO

13 april 2018

11u20

Bron: TMZ 0 Celebrities Geen Kardashian-geboorte zonder een gigantische hoeveelheid cadeautjes. Van haar zussen Kim en Kourtney alleen al kreeg de pas bevallen Khloé 6000 euro aan extravagante gadgets. Dit zijn ze op een rij.

De peperdure babygeschenkjes werden haar gepresenteerd in een mandje dat ze zussen bij zich hadden op de kraamafdeling. Daarnaast hadden ze ook nog een groter pakje klaarstaan: een babybedje. Ze haalden alles bij Petit Tresor, de luxueuze babywinkel waar Khloé haar geboortelijst had liggen. Ook haar halfzus Kylie Jenner had haar geboortelijst trouwens bij diezelfde winkel. De cadeau's hadden een totale waarde van zo'n 7.500 dollar.

1. Giraf - sneeuwluipaard dekentje, kussensloop en badjes voor mama, $1.500 of €1.215

2. 'Noitte Fatata' op maat gemaakt kinderbedje, $5,000 of €4.053

3. Variatie van Erbaviva verzorgingsproducten, $1,000 of €811