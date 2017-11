Dit zijn de 10 rijkste Britten onder de 30 MVO

06u10 0 photo_news Emma Watson Celebrities Het Britse magazine Heat houdt elk jaar perfect bij welke jonge Britten het grootste vermogen hebben. De enige voorwaarden? Onder de 30 zijn, én bovendien ook stinkend rijk.

10. Rupert Grint

Harry Potter-ster Rupert Grint (29), mag het rijtje openen. De rol van een eerder slungelige Ron Wemel leverde hem 31 miljoen op. Dat weerhoudt hem er naar eigen zeggen niet van om coupons uit reclameblaadjes te blijven knippen, maar hier en daar kan er wel eens een gekke aankoop vanaf. Zoals een ijscomankarretje om zonder goede reden in rond te rijden.

9. Zayn Malik

Photo News Zayn Malik

Zayn verliet One Direction om zijn eigen carrière uit te bouwen, en dat lukte aardig. Het leverde hem ondertussen al 41 miljoen op, en hij is er nog maar 24.

6, 7 en 8. Liam Payne (24), Louis Tomlinson(25) én Niall Horan (24)

Photo News Niall Horan, (Harry Styles), Liam Payne en Louis Tomlinson

Ze delen niet alleen hun band One Direction, maar ook hun plaats op deze ranglijst. Met 45 miljoen euro per persoon doen ze het net iets slechter dan hun ex-bandgenoot Styles, maar het is niet waarschijnlijk dat ze voor het eerst nog krap bij kas zitten.

5. Emma Watson

photo_news

Nog een kindsterretje uit de Harry Potter familie. De immens populaire filmreeks maakte haar rijk, maar ook haar laatste rol als Belle in Disney's 'Beauty and the Beast' gaf haar vermogen een boost. Met een ruwe 54 miljoen is de financiële toestand van de 27-jarige al even mooi als de prinses die ze speelt.

4. Harry Styles

EPA

De ex-One Direction zanger heeft 63 miljoen verdiend als tieneridool, en gaat daar vandaag vrolijk mee verder tijdens zijn solocarrière. Critici duiden de 23-jarige aan als één van de meest beloftevolle nieuwe artiesten, dus wie weet is hij volgend jaar alweer een paar plekjes opgeschoven.

3. Ed Sheeran

Photo News

Ed (26) mag op dit moment dan wel met zijn twee armen in het gips liggen en daarom een concertje of twee moeten overslaan, honger zal hij er niet om moeten lijden. De Galway Girl-zanger heeft een dikke 58 miljoen euro om op terug te vallen.

2. Daniel Radcliffe

Photo News

Radcliffe (28) - u beter bekend als Harry Potter uit de gelijknamige films - kan nog altijd rentenieren omdat hij ooit 'de jongen die bleef leven' vertolkte. Zijn bankrekening bevat op dit moment zo'n 88 miljoen euro.

1. Adele

EPA Adele

Op een verdiende eerste plaats: Zangeres Adele. Na bijna 20 miljoen kopieën van haar album '25' verkocht te hebben, blijft de 29-jarige achter met maar liefst 149 miljoen euro. Haar favoriete manieren om het te spenderen? Tripjes naar Ibiza met vriendinnen én net iets kortere tripjes naar de kapper.