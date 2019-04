Dit wou zij verborgen houden: Spice Girl Mel B betaalt nanny 2 miljoen om mond te houden TDS

11 april 2019

10u06

Bron: Daily Mirror 0 Celebrities Mel B (43) heeft op het laatste nippertje een vernederende rechtszaak vermeden met haar voormalige nanny Lorraine Gilles. De Spice Girl heeft een overeenkomst gesloten van zo’n 2 miljoen euro, zodat Gilles haar mond houdt over het wilde biseksuele seksleven van Mel B. Dat schrijft de Britse krant Daily Mirror.

Lorraine Gilles was jarenlang de nanny van Melanie Brown, zoals Mel B echt heet. Wat niemand echter wist is dat de twee niet alleen in een zakelijke relatie, maar ook in een seksuele relatie verwikkeld zaten. Zeven jaar lang zouden de twee de lakens hebben gedeeld. Maar gezien de nanny alle details naar buiten dreigde te brengen, wou Mel B dat koste wat het kost vermijden.

Dat zou volgens de Britse krant dus gelukt zijn. In de regeling zou staan dat de nanny zo’n 2 miljoen euro ontvangt, om in ruil haar mond te houden over het vroegere en huidige liefdesleven van Mel B. Ook over de relatie tussen ex-man Stephen Belafonte en de Spice Girl zou met geen woord meer worden gerept. Bovendien moeten alle betrokken partijen elkaar zo niet meer onder ogen komen voor de rechtbank.

“Heel deze affaire onder de mat vegen was het beste voor iedereen”, zouden Mel B en Lorraine gezegd hebben. De twee zitten nu al jaren in een verbitterde strijd, waarbij Mel B tot wel 6 miljoen euro riskeerde aan schadevergoedingen, indien ze de rechtszaak zou verliezen. Zo ver lijkt het dus niet te zullen komen.

Driehoeksverhouding

Melanie Brown vroeg in maart 2017, na een huwelijk van tien jaar, de scheiding aan van Stephen Belafonte. De zangeres zegt dat ze jarenlang werd mishandeld door haar man. Ook beweert ze dat hij en nanny Gilles jarenlang een affaire hadden. Op een gegeven moment resulteerde dat zelfs in een zwangerschap, die werd beëindigd. Belafonte zou het kindermeisje hebben gedwongen abortus te plegen. Maar dat is gelogen, zo beweerde de nanny altijd. Volgens haar dwong Mel B haar tot een driehoeksverhouding met echtgenoot Belafonte.