Dit weekend staat ze op Tomorrowland, maar voor de liefde heeft Paris Hilton geen tijd

Reizen om rijk te worden. Zo zou je het leven dat Paris Hilton (38) vandaag leidt kunnen samenvatten. Dit weekend strijkt de beroemde hotelerfgename neer in ons land. Uitgerekend op de nationale feestdag zal ze op Tomorrowland de bijzondere band met haar Belgische vrienden Dimitri Vegas en Like Mike in de kijker zetten.

De komende twee weekends is De Schorre in Boom opnieuw het epicentrum (of beter: het episch centrum) van de internationale dance-wereld. Voor de fans is Tomorrowland sowieso een unieke belevenis, maar wie op 21 juli, de nationale feestdag, naar het festivalterrein afzakt, krijgt er een dj-set van Paris Hilton bovenop. De erfgename van het Hilton-hotelimperium reist mee in het zog van de Belgische top-dj’s Dimitri Vegas en Like Mike. Zij nodigen bevriende collega’s uit op hun eigen podium, en Paris is een van hen. Het stond in de sterren geschreven dat de Amerikaanse ooit naar Boom zou komen. ‘We kennen elkaar nu zo’n vijf jaar’, vertelde Dimitri in mei. ‘Ze is eens een nacht in Amnesia op Ibiza geweest, een club waar wij toen draaiden, en zo hebben we elkaar ontmoet. Het klikte direct. We zijn ook al dikwijls met haar naar Hollywoodfeestjes geweest. Altijd plezant.’ Paris stond vorig jaar in het zomerseizoen ook al elke dinsdagavond als wekelijkse gast aan de draaitafels van de broers Thivaios in hotelclub Ushuaïa op Ibiza. De feestjes daar staan te boek als een soort mini-Tomorrowland, en Paris gaat dit jaar opnieuw met veel plezier in op de uitnodiging.

De kont van Kim

En er is meer. In mei brachten Mike en Dimitri samen met hun Hollywoodvriendin ook al de single Best Friend’s Ass uit, bedoeld als een parodie op de afgetrainde achterwerken op de sociale media. In de clip maakt niemand minder dan Paris’ vriendin Kim Kardashian haar opwachting, uiteraard ook gezegend met een pronte derrière die ze graag etaleert. Toch is Paris Hilton voor de broers veel meer dan een bekende naam die deuren voor hen opent. “We zijn in Hollywood met Paris de studio ingedoken. De muziek hebben we samen gemaakt, want zij is sinds een aantal jaar ook dj”, aldus Dimitri. “Paris is echt een keiharde werker. Zij liet ons niet zomaar begaan, ze is bij elk detail betrokken geweest. De voorbije twee weken heb ik zelfs meer met haar gebeld dan met mijn eigen vrouw, Anouk, zo enthousiast is ze.”

Kamer vol posters

“Paris is echt heel betrokken. Zij gaat tot in de details”, beaamt diezelfde Anouk Matton, alias MATTN. Zij strikte de Amerikaanse zelfs al in november voor een samenwerking, en vorige week blikten de twee op Ibiza de clip in bij hun gezamenlijke single Lone Wolves. “Je zou verwachten dat Paris veel divastreken heeft, zo komt ze misschien wat over. Maar integendeel! Zij is net heel down-to-earth en een ongelofelijk lieve vrouw.” Voor Anouk is het nog altijd onwezenlijk dat ze met haar vroegere idool kan samenwerken. “Vroeger hing mijn kamer vol posters van Paris. Ik was een megagrote fan en nu staan we hier samen: crazy!” Anouk mag zich zelfs tot het exclusieve kransje vriendinnen van Paris rekenen. “Anouk is een ongelofelijke vrouw, superknap, mijn Ibiza-zusje”, liet de internationale ster zich ontvallen.

Altijd op reis

Paris zal de komende maanden dus vooral in Europa te vinden zijn, maar ze is sowieso amper thuis. “Eigenlijk ben ik alleen maar op reis”, vertelde ze recent nog. “250 dagen per jaar ben ik eigenlijk eenvoudigweg niet thuis.”

Nog niet zo heel lang geleden leek Paris nochtans klaar om zich te settelen, maar wie haar liefdesparcours een beetje kent, had kunnen voorspellen dat dat niet ging gebeuren. In november blies ze haar verloving – en ook de relatie – met acteur Chris Zylka (34) af. Pittig detail: ze weigerde Chris’ verlovingsring van 2 miljoen dollar terug te geven. Het was overigens al haar derde mislukte poging om te trouwen. Jongere zus Nicky, al vier jaar getrouwd met een telg van de schatrijke Rothschild-familie en moeder van twee dochters, raadt Paris aan een partner te zoeken in het segment oudere mannen, maar daar heeft ze geen interesse in. Laat staan dat ze vandaag een rits kinderen aan haar rokken zou hebben hangen, zoals Kim Kardashian. “Ik kan me totaal niet inbeelden dat ik op dit moment vier kinderen zou hebben. Ik voel me zelf nog een kind.” En hoewel ze in het verleden van het ene vriendje naar het andere fladderde, klinkt het vandaag onomwonden dat ze geen tijd heeft voor de liefde. “Ik heb amper tijd voor mezelf.”

Loyale droomprins

De focus ligt vandaag helemaal op haar carrière. En die bestaat uit veel meer dan plaatjes draaien. “Ik heb negentien verschillende producten uit. Ik heb net mijn 24ste parfum gelanceerd. Ik werk aan een nieuwe show en ik produceer films. En er is ook nog een tweede album en een derde boek op komst”, vertelde Paris in december. Recent doken er geruchten op dat er een reboot in de maak was van The Simple Life, de hilarische realityshow die tussen 2003 en 2007 liep en waarin rijkeluiskinderen Paris en Nicole Richie het echte leven ontdekten. “Daar is niets van waar”, zegt Paris nu. “Ja, ik was dol op die show en ben benaderd om het weer te gaan doen. Maar ik moest nee zeggen omdat ik een extreem vol werkschema heb doordat ik de wereld rondreis om mijn zakenimperium te leiden.”

Paris heeft intussen een fortuin vergaard van naar schatting 267 miljoen euro. Ze zou het dus wat kalmer aan kunnen doen en weer tijd maken voor de liefde. En dat ziet ze ooit ook wel weer gebeuren. “Wanneer ik er weer klaar voor ben. En dan is het het belangrijkste dat ik iemand vind die loyaal is – iemand die je beste vriend is, die je kunt vertrouwen en die van je houdt om wie je bent.” Die droomprins heeft Paris dus nog niet gevonden. Maar wie weet loopt er in Boom en omstreken wel zo iemand rond.