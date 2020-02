Dit was het moment waarop Pete Davidson wist dat zijn relatie met Ariana Grande voorbij was SDE

25 februari 2020

17u36

Bron: Page Six 0 Celebrities Komiek Pete Davidson (26) en popster Ariana Grande (26) beleefden in 2018 een woelige romance. Al snel verloofde het koppel zich, maar de relatie strandde na vijf maanden. In een interview met Charlamagne Tha God vertelt Pete nu over het moment waarop hij wist dat de romance voorbij was.

De relatie tussen Pete Davidson en Ariana Grande was kort maar hevig. De twee werden hevig verliefd en verloofden zich razendsnel. Een waar sprookjeshuwelijk leek in de maak, maar de dood van Ariana’s ex-vriend Mac Miller gooide roet in het eten. Pete geeft in het interview toe dat het moeilijk was om zijn vriendin te zien rouwen. “Ik begreep het volledig. Ze zal je dit ook vertellen. Ik zei: ‘Luister, ik begrijp het. Doe wat je moet doen, ik zal hier op je wachten.’ Ik denk dat ik zei: ‘Ik zal hier zijn tot je me niet meer wil.’”

Maar diep in z'n hart wist hij al dat hun relatie voorbij was. “Ik wist eigenlijk al dat het gedaan was”, geeft hij toe. “Dat was echt verschrikkelijk, en ik kan me niet voorstellen hoe vreselijk het voor haar geweest is. Ik weet alleen dat ze hem verschrikkelijk graag gezien heeft. Het was dus geen show. Het is en blijft een afschuwelijk ongeval en ik wens zijn familie en vrienden alle kracht toe om deze klap te verwerken,” aldus Pete.

Tot een paar weken geleden was Pete nog samen met de 18-jarige Kaia Gerber, de dochter van Cindy Crawford en Rande Gerber. Volgens de komiek eindigde die relatie omdat Pete aan zijn mentale gezondheid wil werken. Hij is dus vast van plan om een tijdje single te blijven. “Ik ben gek op de liefde, maar ik ben er wel even klaar mee. Het is beter dat ik me daar eventjes niet mee bezighoud. Het is gewoon teveel voor mij op dit moment.”